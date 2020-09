Cum poti mentine caldura intr-o camera racoroasa pe timpul iernii

Instaleaza inca o sursa de caldura

Foloseste draperii opace si groase

Alege covoare pufoase, groase sau mocheta

Verifica regulat caloriferele

Cand caloriferele sau alte surse principale de caldura nu fac fata in fata frigului, poti instala o sursa aditionala de caldura. Alege-le pe cele care iti ofera o incalzire punctuala si care se potrivesc dimensiunilor incaperii in care urmeaza a fi folosite. Poti opta pentru panouri infrarosu , care vor ajuta la suplimentarea caldurii intr-o camera racoroasa. Poti amplasa un panou infrarosu chiar pe peretele care da spre exterior, pentru a compensa pentru racoarea emanata de acea zona. Daca nu planuiesti sa izolezi peretii casei sau ai apartamentului, o sursa aditionala de caldura te va scuti de timpul si costurile acestei lucrari, iar aceste panouri dispun de o garantie de pana la 30 de ani.Motivul pentru care camera respectiva este mai racoroasa poate fi chiar pierderea caldurii din interior. Fie ca izolatia de la nivelul ferestrelor nu este suficient de buna sau acestea au fost instalate gresit, trebuie sa gasesti o solutie inainte de a reface lucrarile. Draperiile opace si groase pot fi o optiune potrivita daca stii sigur ca incaperea pierde caldura la nivelul ferestrelor. Acestea trebuie trase doar in zilele ploioase sau dupa apusul soarelui, deoarece razele calde care patrund pe geam vor influenta pozitiv temperatura din camera. Daca izolatia este foarte veche si nu mai face fata, va trebui sa demarezi lucrarile de izolare cat mai devreme, inaintea de instalarea frigului.Daca nu dispui de incalzire prin pardoseala, caldura se va pierde si prin podea. De aceea, este recomandat sa folosesti covoare pufoase cat mai groase, mai ales daca nu exista o sursa clara prin care patrunde frigul. Poti aseza pe podea mai multe straturi de covoare pentru o atmosfera mai calda sau poti opta pentru instalarea unei mochete. Chiar daca pretul va fi mai ridicat decat in cazul unor covoare simple, te poti bucura de calitatile unui material mai gros, care ajuta la mentinerea unei temperaturi placute in incapere. O mocheta te va scapa de senzatia neplacuta pe care o ai in diminetile de iarna, cand calci direct pe suprafata parchetului rece.Calorifere trebuie curatate si aerisite inainte de fiecare sezon rece, pentru a functiona si a da randament. Daca observi ca nu se schimba nimic, va trebui sa le inlocuiesti cu ajutorul unui specialist in instalatii. Pentru ca acestea sa functioneze la capacitatea maxima, va trebui sa le golesti de apa si sa le aerisesti, prin intermediul robinetului de aerisire. Acesta poate fi pozitionat la baza caloriferului sau in partea de sus. De asemenea, pentru a nu pierde caldura, poti folosi panouri de folie de aluminiu chiar in spatele caloriferului. In acest fel, caldura nu va fi pierduta prin perete sau pe la geamuri si se va indrepta spre interiorul camerei.