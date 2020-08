Cum sa alegi o fosa septica ecologica potrivita pentru nevoile gospodariei tale?

Construirea unei case in mediu rural, fie ca este vorba de o locuinta permanenta sau de o casa de vacanta, este o idee care incanta pe tot mai multi romani.Mai ales in contextul pandemiei de coronavirus cu care ne confruntam in prezent, prospectul relocarii in provincie este unul foarte atragator.Dar pentru a beneficia intr-o zona mai putin populata si lipsita de avantajele canalizarii de acelasi confort ca si in marile orase, instalarea uneimoderne trebuie sa constituie una din principalele prioritati.Aceasta se poate alege in functie de urmatoarele proprietati:* tipul fosei septice ecologice;* numarul de persoane care locuiesc intr-o casa;* capacitatea de stocare a apelor uzate a fosei;* materialul din care este fabricata fosa dorita;* spatiul de instalare al constructiei;* pretul total incluzand transportul si instalarea.Pe piata sunt disponibile mai multe tipuri de fose septice in functie de structura lor interna. La ora actuala, pentru functionalitatea lor, majoritatea persoanelor prefera sa investeasca inusor de instalat, cu o perioada mare de garantie, dar si un pret convenabil.Exista fose de un gabarit potrivit pentru gospodariile cu doi sau trei membri, dar si fose pentru familiile mai mari, de cate doisprezece sau paisprezece membri. Dar daca este vorba de un produs modern, performantele de epurare nu depind de gabaritul fosei si din acest motiv, pentru o investitie profitabila, fosele trebuie alese intocmai dupa numarul membrilor familiei.In ceea ce priveste capacitatea de stocare, putem vorbi de fose septice ecologice de doar 1100 de litri, potrivite pentru casele de vacanta in care nu locuieste cineva in permanenta, dar si de fose cu o capacitate de pana la 5000 de litri, foarte incapatoare, dar cu nevoi speciale in ceea ce priveste suprafata spatiului de instalare.Fosele septice sunt niste constructii facute sa reziste multi ani de la instalare. Dar chiar si cand vine vorba despre cele mai bune produse de pe piata, exista cazuri extraordinare in care acestea se pot defecta, necesitand inlocuirea cu un tanc nou.De aceea, trebuie sa urmaresti intotdeauna investitia in fose fabricate din materiale 100% reciclabile, care pot fi refolosite in cazul in care fosa necesita schimbare si este inlocuita.Fosele Eco Rotary de exemplu, sunt niste fose septice foarte avantajoase deoarece nu necesita mult spatiu de instalare si in plus, nu elimina mirosuri neplacute, motive pentru care pot fi instalate chiar si in apropierea caselor, in cazul terenurilor nu foarte spatioase. De aceea, ele reprezinta principala alegere a celor care isi doresc sa investeasca intr-o fosa fiabila, dar cu nevoi minime de montare si intretinere.Pretul unei fose septice depinde mult de capacitatea acesteia. Cum este de asteptat, o fosa speciala pentru o casa de vacanta este mult mai convenabila ca pret decat una pentru o locuinta cu multi membri.De asemenea, costul transportului depinde de locatia in care se afla adresa unde aceasta urmeaza a fi livrata.Pentru constructiile de dimensiuni modeste, in general, costurile exacte sunt afisate direct pe site-urile care comercializeaza astfel de produse. Dar in cazul unor instalatii mai mari, pentru o cotatie exacta de pret este necesara furnizarea unor anumite detalii in functie de care sa se poata stabili un cost precis.Bucura-te de libertate deplina, dar si de acelasi confort ca in mediul urban instaland pentru locuinta ta o fosa septica ecologica, eficienta pentru epurarea apelor si sigura pentru mediul inconjurator!Cu tehnologia moderna, acum este atat de simplu sa beneficiezi de aceleasi conditii ca la oras, indiferent de mediul in care alegi sa locuiesti!