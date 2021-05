Case de vanzare - Casa noua sau casa veche, ce sa alegi?

Casa veche - avantaje si dezavantaje

In Capitala, oferta de case de vanzare este destul de variata, incluzand ambele optiuni, ceea ce face ca alegerea locuintei sa fie si mai dificila. Inainte de a decide asupra dilemei, cei care sunt in cautare detrebuie sa se informeze cu privire la ambele variante si la avantajele si dezavantajele cu care vin la pachet. Abia apoi lucrurile devin mai clare si alegerea este mai usoara.Este imposibil ca cei care sunt in cautare desa nu fi dat peste nenumaratele oferte propuse de dezvoltatorii imobiliari care propun locuinte noi. Dintre acestea, unele sunt extrem de avantajoase din punct de vedere al raportului calitate-pret si merita luate in considerare. Alte avantaje ale caselor noi sunt:* nu implica cheltuieli de mentenanta - atunci cand ofera, dezvoltatorii se asigura ca locuintele rezista cel putin pana la terminarea perioadei de garantie, astfel ca noii proprietari nu ar trebui sa se astepte la cheltuieli pentru reparatii pentru cel putin 10-20 de ani;* eficienta energetica - cand vine vorba denoi, acestea sunt prevazute cu pereti, podele si tavane izolate, dar si cu ferestre din termopan de cea mai buna calitate, toate aceste aspecte contribuind la retinerea caldurii in locuinta in timpul iernii si la mentinerea casei reci in sezonul cald;* un pret mai bun - in cazul in care este vorba despreconstruite dupa proiectul standard al dezvoltatorului, pretul pe metru patrat este cel mai probabil mai mic, in comparatie cu o casa veche localizata intr-o zona similara;* o suprafata mai mare - casele noi sunt mult mai spatioase, fiind proiectate astfel incat sa acopere necesitatile omului modern.Exista si dezavantaje atunci cand vorbim despreconstruite recent, iar acestea sunt:* lipsa amprentei personale - acesta este un aspect care tine de preferinte, insa unele persoane spun ca nu prefera casele noi din cauza faptului ca sunt identice cu toate celelalte din complexul rezidential si le lipseste individualitatea. Totusi, acesta este un dezavantaj care poate fi trecut cu vederea, mai ales luand in calcul posibilitatea amenajarii curtii in functie de preferinte, dar si folosirea unei tencuieli decorative exterioare in nuanta preferata.* distanta mare fata de centrul orasului - cele mai multenou-construite se afla in afara orasului, iar acesta poate fi un impediment pentru cei care prefera sa fie aproape de centrele de interes sau pentru cei care vor sa evite parcurgerea unei distante mari pana la serviciu. Insa, avand in vedere facilitatile dintr-un complex rezidential, nu este necesar ca oamenii sa se deplaseze des in centrul orasului pentru a isi sustine necesitatile sau pentru activitati recreative.Oferta de case de vanzare in Bucuresti include si locuintele vechi, desi aceasta nu este la fel de variata. Dintre avantajele unei astfel de case pot fi mentionate:* prezenta in cartiere cu reputatie - unelevechi din Bucuresti se afla in cartiere istorice, cu o reputatie de neegalat, ceea ce le ofera plusvaloare;* localizare centrala - zonele rezidentiale vechi se afla in apropiere de centrul orasului, asa ca cei care aleg o astfel de casa pot ajunge mai repede la cafenelele si restaurantele preferate;* arhitectura deosebita - unele case vechi sunt adevarate bijuterii, fiind prevazute cu geamuri vitrate si cu ornamente in care se poate observa atentia la detalii.In cazul caselor vechi, dezavantajele sunt mai numeroase:* costuri suplimentare cu renovarea - o constructie veche implica si reparatii, care se pot limita la finisaje sau pot implica structura de rezistenta, iar acestea sunt extrem de costisitoare;* probleme cu instalatiile sanitare si tevile - atunci cand se ia in calcul oferta decare sunt vechi, trebuie avut in vedere ca, mai mult ca sigur, tevile vor trebui schimbate. Casele nu sunt prevazute cu instalatii moderne, iar tevile sunt predispuse la rugina si la deteriorare;* instalatia electrica depasita - majoritatea caselor vechi sunt prevazute cu instalatii electrice care nu se incadreaza in standardele actuale de siguranta, motiv pentru care vor necesita inlocuire;* incaperi mai mici - achizitionarea uneivechi presupune limitarea spatiului disponibil;* lipsa locurilor de parcare - spre deosebire de casele noi, cele vechi nu vin la pachet si cu locuri de parcare;* pret mai ridicat - daca se alege o casa veche, viitorul proprietar va plati, in primul rand, pentru zona in care este amplasata aceasta si pentru farmecul aparte pe care il are cladirea, daca este cazul. In zonele bune din Bucuresti, pretul unei case de vanzare vechi poate ajunge la cateva sute de mii de euro.Punand in balanta avantajele si dezavantajele ambelor tipuri de, se poate observa ca locuintele noi castiga detasat. Achizitionarea unei case este un pas care se face pentru toata viata, motiv pentru care toate aspectele trebuie analizate cu atentie de catre viitorii proprietari!