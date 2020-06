INS: A scazut numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a scazut cu 15 % in primele cinci luni ale anului

Ziare.

"In luna mai 2020, s-au eliberat 3.062 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 33,7% fata de luna aprilie 2020 si in scadere cu 25,9%, fata de luna mai 2019. In perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, s-au eliberat 13.997 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent", arata datele INS Asadar, in luna mai 2020 s-au eliberat 3.062 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, din care 69,3% sunt pentru zona rurala. In luna mai 2020 se evidentiaza o crestere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (+772 autorizatii), comparativ cu luna precedenta."In profil teritorial, aceasta crestere este reflectata in toate regiunile de dezvoltare, astfel: Nord-Est (+155 autorizatii), Sud-Muntenia (+133), Vest (+113), Centru (+100), Sud-Est (+96), Nord-Vest (+76), Sud-Vest Oltenia (+55) si Bucuresti-Ilfov (+44)", potrivit INS.In luna mai 2020 fata de luna corespunzatoare a anului precedent, se remarca o scadere a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (-1.071 autorizatii), scadere reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (-244 autorizatii), Sud-Muntenia (-198), Sud-Est (-191), Sud-Vest Oltenia (-134), Nord-Vest (-125), Bucuresti-Ilfov (-119) si Centru (-87). Cresteri au fost in regiunea de dezvoltare Vest (+27 autorizatii).In perioada ianuarie-mai 2020 s-au eliberat 13.997 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15% fata de perioada 1 ianuarie - 31 mai 2019. Scaderi s-au inregistrat inurmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-571 autorizatii), Sud-Est (-520), Sud-Muntenia (-348), Nord-Est (-325), Centru (-321), Sud-Vest Oltenia (-237) si Vest (-167). Cresteri au fost in regiunea de dezvoltare Nord-Vest (+15 autorizatii).Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.