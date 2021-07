Care sunt costurile la începutul unui contract de închiriere. Detaliile care ne avantajează în relația cu proprietarul și agențiile

Ca în cazul achiziției unei locuințe, pretențiile „afișate” ale proprietarilor nu trebuie privite ca pe ceva ce nu poate fi discutat, negociat. Cu tact și atitudinea potrivite, poți obține un preț mai bun. Ce faci în momentul în care intre tine și proprietar se găsește un agent imobiliar. Cei mai mulți chiriași care au căutat un apartament prin intermediul unei agent de vânzări s-au confruntat cu o serie de întrebări. Una dintre acestea este “cât am de plătit, acum, la începutul contractului?”Este bine de știut că principalele costuri la începutul unui contract de închiriere, pentru chiriaș, sunt:1. avansul;2. garanția sau depozitul de securitate;3. comisionul agenției imobiliare Valoarea acestora diferă de la caz la caz, fiind calcultate în funcție de cuantumul chiriei lunare.Avansul, de obicei, variază intre o luna și trei luni. Regulile, in acest caz, le stabilește proprietarul.Garanția la contractul de închiriere sau depozitul de securitate reprezintă o sumă de bani pe care chiriașul o oferă proprietarului și care poate reprezenta valoarea însumată a chiriei pentru una sau cel mult trei luni.Cu toate acestea, garanția nu este o plată în avans a chiriei, ci o asigurare pentru proprietar în cazul unor cheltuieli neprevăzute care ar putea apărea din vina exclusivă a chiriașului sau pentru nerespectarea condițiilor prevăzute în contractul de închiriere de către acesta, explica storia.ro. Garanția are o destinație precisă, din punct de vedere legal, și implică o serie de obligații pentru ambele părți semnatare. Pentru ca totul să fie limpede amândurora, suma stabilită drept garanție, scopul acesteia și situațiile în care este sau nu returnată trebuie specificate explicit în contractul de închiriere. Daca nu sunt cazuri de reținere, garanția se va restitui la finalul contractului de locațiune.Comisionul agenției este cel pe care vi-l comunică aceasta atunci când o contactati. “Există și agenții care nu solicită comision din partea chiriașului, dar regula este că acesta să se aplice la 50-100% din valoarea primei chirii”, potrivit imobiliare.ro.Prin urmare, este necesar să solicitați clarificări suplimentare de la fiecare proprietar de anunț, pentru a vă face de la bun început o imagine cât mai clară asupra condițiilor / costurilor de închiriere pe care le presupune imobilul respective.Astfel, pentru a închiria un apartament de 2 camere cu 300 de euro/ luna în zona Dristor, cu un comision al agenției imobiliare de 50% din prima chirie , plus garanție 300 de euro, ar însemna ca chiriașul să scoață din buzunar suma de 750 de euro.