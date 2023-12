Topul celor mai scumpe artere comerciale din lume. Pe ce loc se afla Bulevardul Magheru

Bulevardul Magheru din Bucuresti a coborat trei pozitii intr-un top al celor mai scumpe 64 artere comerciale din lume, in conditiile in care chiria medie perceputa in aceasta zona se ridica la 600 de euro pe metru patrat pe an, respectiv 50 de euro pe luna.

Anul trecut, Bulevardul Magheru era plasat pe locul 52, cu o chirie de 720 de euro/mp/luna, iar in acest an se claseaza pe locul 55.

Chiriile de pe Magheru scad cu 45%, din pricina crizei

"Conditiile pe piata de retail din Romania au ramas neschimbate, iar retailerii, in cea mai mare parte, au obtinut venituri stabile in prima parte a anului. Singurii retaileri cu planuri concrete de extindere sunt in general cei care sunt si cei mai importanti in domeniu", se mentioneaza in studiul Main Streets Across The World 2013-2014 realizat de compani de consultanta imobiliara Cushman&Wakefield.

In studiu este analizata evolutia chiriei pe Calea Victoriei, dar si pe principalele artere comerciale din marile orase din tara. Pe Calea Victoriei, chiria s-a redus fata de 2012 cu 18,2% la 540 de euro/mp/an.

Magheru, in topul celor mai scumpe bulevarde din Europa

Pe strada Republicii din Brasov, chiria medie este de 480 euro/mp/an, in stagnare fata de 2012, in timp ce in Timisoara, pe bulevardul Victoriei chiria s-a mentinut la 420 euro/mp/an.

In Constanta, pe cea mai scumpa artera chiria spatiilor comerciale s-a redus cu 9,1%, la 240 euro/mp/an, nivel consemnat si la Iasi. La Cluj, cea mai scumpa chirie stradala este de 444 euro/mp/an.

Din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est, in urma Bucurestiului se mai afla doar capitalele Macedoniei si Bulgariei, fiecare cu 480 de euro /mp/an. Mai ieftine decat chiriile de pe Magheru mai sunt cele din Quinto (Ecuador), Riga (Lituania), Caracas (Venezuela), Manama (Bahrain), Tallinn (Estonia), Manila (Filipine) si Amaan (Iordania).

Cel mai bine in clasament din Europa Centrala si de Sud-Est sta, si in acest an, Rusia, Moscova fiind plasata pe locul 12, cu 3.846 de euro pe metru patrat pe an, Ucraina (locul 24, Kiev, Kreschatik Street, 2.308 euro/mp/an) si Cehia (locul 26, Praga, Na Prikope/Wenceslas Square cu 2.160 euro/mp/an).

Capitala Ungariei, cu Vaci Utca, a fost clasata pe locul 42, cu o chirie de 1.080 de euro/mp/an, iar Varsovia (Polonia) pe locul 45, in conditiile in care pe cea mai importanta artera din acest oras, ul. Nowy Swiat, chiriile sunt de 996 de euro/mp/an.

Cea mai scumpa artera comerciala din lume ramane Causeway Bay, din Hong Kong, unde spatiile de retail se inchiriaza cu aproape 25.000 euro/mp/an, respectiv peste 2.000 euro/mp/luna. Bulevardul 5th Avenue din New York se mentine pe locul secund, cu un pret de 20.706 euro/mp/an. Pe pozitia trei in clasamentul global se afla Avenue des Champs-Elysees din Paris, cu o chirie de 13.255 de euro/mp/luna.