Pretul energiei creste cu pana la 13% de la 1 iulie. Categoria de consumatori pentru care se aplica

De la 1 ianuarie 2021 au fost eliminate preturile reglementate. La acel moment, din cei 8,9 milioane de consumatori, circa 3 milioane erau deja cu contracte noi semnate, deci o treime din consumatori. In primele cinci luni ale acestui an , alti 1,3 milioane consumatori au semnat un contract concurential, am ajuns la o pondere de 48%. Avand in vedere ca suntem la finalul lunii iunie si avem o medie de 200-250.000 de noi contracte, deja putem spune ca la finalul lunii iunie avem peste jumatate din consumatorii casnici din Romania cu un contract concurential semnat", a aratat Negy-Bege.Regula a fost ca cei care nu au semnat un contract concurential sa li se aplice un pret de serviciu universal, valabil pana la finalul lunii iunie."Furnizorii aveau obligatia ca in mai si iunie sa trimita noi informari si sa comunice pretul de la 1 iulie, pentru cei care pana la acea data nu trec in piata concurentiala. Preturile sunt in crestere, atat pe pietele angro, cat si pe cele cu amanuntul. Pentru cei patru mari furnizori de ultima instanta, de la 1 iulie, va fi o crestere intre 3 si 13%, vorbim strict de pretul energiei", a precizat oficialul ANRE, prezent la conferinta "Energia postcoronavirus", organizata de Profit.ro.Nagy-Bege a mai aratat ca, inca din 2019, tara noastra se confrunta cu un deficit de energie electrica si am devenit importator net, ceea ce se manifesta din ce in ce mai acut."Romania si-a asumat decarbonarea, trebuie sa mergem pe acest drum, vedem ca unele conditii din piata ne forteaza sa facem acest pas. Acum un certificate de CO2 costa peste 50 de euro", a completat el.