Iluminare gradina – 5 tipuri de corpuri de iluminat pentru gradina ta

1. Spoturi iluminare grad

2. Stalpi iluminare gradina

3. Lampi iluminat gradina

4. Ghirlande iluminat gradina

5. Becuri led incastrate in podea

Pe piata exista numeroase corpuri de iluminare terasa si gradina pe care le poti integra cu usurinta in designul gradinii tale. Este important sa le alegi pe cele potrivite nevoilor tale, dar sa ai grija ca acestea sa se integreze perfect in peisaj.Iata cinci tipuri de corpuri iluminat gradina la care poti apela cu incredereinaSpoturile pentru iluminarea gradinii sunt perfecte pentru a evidentia anumite zone ale acesteia. Spoturile se pun la nivelul solului si pot lumina doar intr-o singura directie. Cu ajutorul acestora poti scoate in evidente flori decorative sau copaci.Pe piata exista mai multe tipuri de spoturi. Dimensiunea si nivelul de iluminare difera. De asemenea, poti alege spoturi cu lumina alba, sau spoturi cu lumina colorata.Stalpii pentru iluminarea gradinii sunt ideali pentru iluminarea unei portiuni mai mari a gradinii. Poti fi folositi pentru iluminarea aleii de acces, sau pentru iluminarea punctelor de interes din gradina. Plasarea unor stalpi iluminare gradina in spatii cu multe plante naturale si decoratiuni va da o viata noua gradinii tale pe timp de noapte.Daca iti doresti o modalitate mai simpla si mai ieftina de iluminare a gradinii poti alege oricand lampile de iluminat cu incarcare solara. Acestea functioneaza pe baza de acumulatori care se incarca in timpul zilei de la lumina solara, oferindu-ti pe timpul noptii un iluminat feeric pentru gradina ta. Le poti amplasa pe marginea aleii sau in orice alt loc de interes din gradina.Un sirag de becuri cu globuri iluminat gradina sunt ideale pentru a fi atarnate in locul de odihna. Poate fi vorba despre o terasa sau locul de luat masa, de sub copac. Ghirlandele pentru iluminarea gradinii pot fi folosite si pentru a scoate in evidenta copacii din curte. Efectul este unul de basm.Becurile led incastrate in podea sunt ideale pentru iluminarea aleii de acces. Mai pot fi amplasate in podeaua de pe terasa. Numarul acestora, depinde deoar de preferintele tale. Aceste corpuri iluminat exterior pe baza de led sunt mai mult estetice decat practice. Prin urmare nu pot fi folosite ca si corpuri singulare de iluminat.Indiferent ce tip de sistem iluminare gradina alegi este important sa tii don’t de dimensiunile gradinii si nevoile tale. De exemplu, pentru o gradina mica si un buget redus, poti alege lampile cu incarcare solara. De asemenea, este important sa nu alegi foarte multe corpuri de iluminat. Gradina ta trebuie pusa in evidenta intr-un mod placut, subtil. Nu trebuie sa fie la fel de luminoasa cum este pe timp de zi.