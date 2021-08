Top cele mai bune termostate smart din 2021

Termostatul SMART Honeywell Evohome

Termostat Beok BOT-313W

Termostat inteligent Tellur

Termostat Quantum SQ610RF

Concluzie

Când vine vorba de termostate, variantele disponibile sunt foarte multe, dar nu toate sunt și eficiente. Eficiența este de cel mai ridicat grad în cazul termostatelor inteligente , iar despre acelea vom vorbi chiar astăzi. Iată topul nostru:Gama de termostate de la Evohome s-a dovedit a fi de mare succes în rândul celor care au ales mereu acest producător. Termostatele Honeywell sunt foarte ușor de recunoscut datorită design-ului extrem de special, dar și a modului în care oferă informațiile despre sistemul de încălzire. Termostatul care arată ca un televizor în miniatură are un afișaj color cu ecran tactil care poate fi operat și cu un creion tactil.Poate fi conectat la tot felul de sisteme de încălzire, inclusiv sisteme cu încălzire în pardoseală, boilere, radiatoare, cazane în condensație, dar și dispozitive cu protocoale OpenTherm.Majoritatea magazinelor din România nu comercializează termostatele Beok, dar atunci când le găsești, asigură-te că investești banii cum trebuie și că nu ratezi oportunitatea. Acest termostat de la Boek poate fi utilizat și in modul manual fiind unul dintre cele mai fiabile termostate disponibile pe piața din România.Beok BOT-313W este un termostat inteligent programabil în funcție de orele zilei, dar și respectând programe de 5+2 zile, cu o capacitate de programare de până la 6 intervale orare zilnice.Dacă vei vedea un termostat inteligent de la Tellur în magazine, vei observa imediat diferențele. Este un termostat cu un design simetric, destul de impunător și de dimensiuni destul de mari. Termostatul universal de la Tellur are un ecran de 7 inch, foarte ușor de folosit, cu informații afișate cu un font destul de mare pentru a fi văzut de la distanță.Poate fi controlat cu ajutorul ecranului tactil sau cu ajutorul aplicației de pe telefonul mobil.Un termostat simplu, eficient, cu design minimalist și foarte capabil. Spunem asta deoarece acest termostat poate fi conectat la un sistem inteligent de la Salus, care se poate transforma într-un beneficiu extrem de mare pentru sistemul tău de încălzire. Acest termostat este ușor de instalat, are un ecran de tehnologie nouă, senzor de umiditate, are o protecție suplimentară pentru supape și poate fi folosit în 22 de limbi.Dacă nu ai găsit termostatul potrivit în acest articol, am fi mai mult decât fericiți să îți oferim mai multe informații în următoarele noastre publicații. Lasă-ne o părere în secțiunea de comentarii pentru a ne spune ce termostat ai ales.