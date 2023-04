Familia care a găsit casa visurilor "pe un vârf de deal, înconjurată de pădure": "Suntem ușor inconștienți, știm" FOTO

Mulți dintre românii care au cumpărat o casă la țară în ultimii ani au concretizat ideea în anii de pandemie, dornici să evadeze din apartamentele mici de la bloc.

Este cazul unui tânăr care și-a cumpărat "casa visurilor", după cu el însuși spune, în martie 2021, într-o zonă împădurită.

"Căutările au durat un an"

Acesta a relatat pe Facebook când a realizat prima dată ce înseamnă, de fapt, viața la țară.

"Pentru doi oameni obișnuiți să-și petreacă timpul liber pe coclauri, în natură, pandemia și mai ales carantina din 2020 au avut un efect devastator asupra noastră. Așa ne-am hotărât să ne căutăm un refugiu, o căsuță la țară, un loc în inima naturii, cu aer curat și multă liniște, în care să locuim măcar pe timpul verii. Căutările au durat un an, pentru că lista de dorințe era lungă, iar proprietățile ce îndeplineau condițiile noastre ne depășeau cu mult bugetul.

Dar în martie 2021, am găsit locul visurilor noastre. O căsuță cu livadă, pe un vârf de deal, înconjurată de pădure, într-un sătuc puțin populat. Ne-am îndrăgostit iremediabil de atmosferă, de livadă, de cele două căsuțe din curte, construite în 1949 din lemn (doar bucătăria este din cărămidă), de fânar, de fiecare pom și fir de iarbă. Pentru doi oameni născuți și crescuți la bloc, ce nu au avut nicio tangență cu viața la țară, sentimentul a fost copleșitor. Am știut că va fi a noastră din prima clipă, am ales cu sufletul, nu cu mintea și nu am greșit deloc."

"A început nebunia renovării"

Viața, oricât de idilică ar părea într-un astfel de loc, nu este deloc ușoară. Mai ales dacă nu te pricepi la toate muncile necesare și ai nevoie de ajutor. De multe ori tocmai acest ajutor e cel mai greu de găsit.

"Imediat după cumpărare, a început nebunia renovării. Atunci am realizat prima dată că viața la țară, într-un sătuc depopulat, cu doar câțiva locuitori, majoritatea trecuți de 60-70 de ani, nu este deloc ușoară. Nelocuite de vreo 10 ani, cele două căsuțe necesitau reparații serioase, iar livada trebuia curățată, stropită, cosită.

Dacă pentru renovarea casei știam că avem nevoie de meseriași, speram că pentru îngrijirea livezii să găsim mâna de lucru locală. Cât ne-am înșelat… tinerii din sat, ce îi pot numără pe degetele de la o mână, nu au nicio înclinație spre muncă, ci mai degrabă spre băutură. Așa că am fost nevoiți să aducem oameni din oraș să ne ajute cu îngrijirea livezii."

"Dezamăgirea a fost uriașă"

Nevoia te învață. Este lecția pe care a deprins-o rapid tânărul mutat la "casa visurilor".

"Șocul a fost și mai mare când am dorit să dăruiesc fânul cosit și nu l-a vrut nimeni. Un singur bunic din sat îl voia, dar cu condiția să-l transportăm noi până în fânarul lui. Fizic, să fi vrut și nu am fi putut, în condițiile în care bunicul știa acest lucru (o să vă dați seama din poze de ce) dezamăgirea a fost uriașă. Dar nu m-am descurajat deloc. Ușor, ușor am realizat că unele lucruri, deși necesită un efort fizic uriaș pentru mine, le pot face și eu. Mi-am achiziționat tot felul de scule și unelte și am trecut la treabă.

Am plantat pomi fructiferi și flori, am construit o vatră de foc pentru a putea găti la ceaun, mi-am luat o mașină electrică de tuns iarba (cea mai bună investiție ever), am amenajat o terasă, etc. Satisfacția lucrului făcut cu mâna mea a fost uriașă, nici nu au mai contat bătăturile din palme, durerile de spate sau oboseala ce ma făcea să pic lat la sfârșitul zilei."

"Investiția a meritat din plin"

Toate eforturile au fost însă răsplătite de liniștea pe care le-a oferit-o căsuța înconjurată de natură.

"Chiar dacă nu putem locui decât vara la căsuța din livadă (deși casa are acum apă, curent electric, boiler pentru apă caldă, butelie pe gaz, fosă septică), investiția a meritat din plin. Fiecare zi petrecută în livada plină de pițigoi, fiecare seară în jurul focului, fiecare cafea savurată așteptând răsăritul, fiecare apus peste munții din jur, ne dovedește zilnic că am făcut alegerea corectă și ne umple sufletele de bucurie.

Fiecare pasăre ce cântă în livadă, fiecare căprioară sau mistreț ce ne vizitează curtea, au devenit parte din noi și le iubim. Într-o bună zi sperăm să avem curtea plină și de găini, iepuri, capre, pisici care să devină buni prieteni cu dulăii Ciobanul și Roșcovanul. Dar cea mai mare bucurie o avem în momentele în care curtea ni se umple de oameni.

P.S. 1 Suntem ușor inconștienți, știm

P.S. 2 După ce am citit câteva săptămâni postările de pe grup, mi-am făcut curaj să vă spun povestea noastră, (deși am avut rețineri mari, lesne de înțeles de ce), pentru că am descoperit cât de mulți și de minunați sunt oamenii ce gândesc la fel ca noi", a scris tânărul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.