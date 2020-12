Garsoniere de vanzare in Drumul Taberei - Vrei sa cumperi intr-un bloc nou? Atentie la detalii!

Actele imobilului sunt foarte importante

Uite-te bine la garsoniere de vanzare in Drumul Taberei!

se cauta mereu. Avantajele acestor locuinte pornesc de la pretul de achizitie si costurile mici de intretinere. In ultimii ani, dezvoltatorii imobiliari au venit cu oferte extrem de atragatoare pentru cei care cauta garsoniere de vanzare in Drumul Taberei in constructii noi. Si multi au profitat de oferte, regretand ulterior alegerile facute. De aceea, este foarte important sa te informezi inainte de a achizitiona garsoniere de vanzare in Drumul Taberei noi.Din dorinta de a se stabili cat mai repede la casa lor, cei care vor sa cumpere garsoniere de vanzare in Drumul Taberei omit detalii importante. Chiar daca actele garsonierei pe care vrei sa o iei par in regula, nu uita sa-i ceri proprietarului sau dezvoltatorului autorizatia ISU si pe cea de constructie a blocului. Nu te baza pe vorbe! Contractele individuale pentru utilitati sunt primordiale. Daca nu exista, renunta la acel imobil. Ai grija ca, in contractul de vanzare-cumparare sa fie stipulat tot ceea ce a promis dezvoltatorul si nu este finalizat, cat mai explicit. Si nu uita sa verifici daca exista si o clauza privind eventualele vicii ascunse. Nu e de neglijat nici aspectul juridic in care se incadreaza dezvoltatorul si imobilul. E posibil sa te trezesti, in fata notarului, cu surpriza de a incheia un contract cu un dezvoltator condamnat penal pentru alte inselatorii imobiliare.Cand esti in cautare de garsoniere de vanzare in Drumul Taberei, nu te pripi! Ia masuri si la propriu, si la figurat. Nu e de ras sa mergi cu o ruleta la vizionare, caci nu putine au fost cazurile in care suprafetele reale nu coincideau cu cele prezentate. Gandeste-te ca faci o investitie majora, asa ca nu trebuie sa ignori detalii legate de izolatie, instalatii electrice si sanitare, sisteme de inchidere, scurgeri si altele. Trebuie sa ai in vedere ca vei avea de impartit spatiile comune ale imobilului, inclusiv ghena de gunoi. Daca nu exista un spatiu dedicat si nici o persoana care se ocupa de curatenie, riscurile sunt mari. Pana si eventualele pete de mucegai dintr-o parcare subterana sau umezeala trebuie sa-ti ridice semne de intrebare.