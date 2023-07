2009 pe piata imobiliara: scadere, scadere si iar scadere

O analiza a pietei imobiliare in primul semestru din 2009, ca si a intregii economii de altfel, nu este deloc una roz, toate sectoarele inregistrand scaderi foarte mari comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Pana in luna mai, productia industriala a scazut cu 10%, activitatea de constructii s-a micsorat cu 24,5%, iar comertul cu amanuntul (excluzand vanzarile de automobile) a scazut cu 13,8%, de la an la an. Valoarea serviciilor prestate populatiei si intreprinderilor a scazut cu 16,2%, respectiv 13,5%. Ca urmare a scaderii afacerilor, nivelul somajului a crescut la 6% in iunie.

Cat priveste piata imobiliara, vanzarile de apartamente noi din Bucuresti au scazut de sase ori in 12 luni, chiriasii nu vor sa mai faca angajamente pe termen lung si sa semneze contracte pe 5 ani, ca in trecut, iar rata de neocupare a spatiilor de birouri in Capitala a ajuns la 13%, situatia fiind chiar mai grava in alte regiuni din tara, dupa cum arata un raport al Colliers International.

Piata rezidentiala, in picaj

"Piata rezidentiala a inregistrat o schimbare semnificativa comparativ cu perioada sa de maxima dezvoltare din 2007. Proiectele noi vor avea succes doar daca ofera avantaje clare fata de competitie. Calitatea si conceptul vor fi unii dintre factorii cei mai importanti de diferentiere", atrag atentia specialistii Colliers International.

In prima jumatate a anului, piata rezidentiala a fost caracterizata printr-o activitate foarte redusa.

Piata rezidentiala a fost afectata de criza economica intr-un moment in care dezvoltatorii urmau sa culeaga roadele de pe urma numarului record de proiecte incepute in 2006 si 2007.

Pretul apartamentelor noi a inregistrat o medie de 1.415 euro pe metru patrat construit (sau 1.685 euro, cu TVA inclus), marcand o scadere de 12% fata de sfarsitul lui 2008. Reducerile de pret au variat intre 4% si 32%.

Prima Casa va scadea preturile apartamentelor

Finalul anului 2009 va regasi aceleasi proiecte pe piata, nefiind anticipata nicio lansare sau amanare de proiect in urmatoarele 6 luni. Din punctul de vedere al cererii, se estimeaza o usoara crestere a vanzarilor drept consecinta a reducerii preturilor si a lansarii programului "Prima Casa".

Odata demarat, Programul "Prima Casa" va contribui la cresterea volumului de tranzactii, fie direct prin conditiile favorabile de finantare, fie indirect prin vanzarea locuintelor vechi si implicit crearea unei posibile cereri pentru apartamente noi.

"Estimam ca impactul direct al acestui program asupra apartamentelor noi din Bucuresti va fi limitat deoarece preturile unitatilor noi sunt in general mai ridicate ca valoarea maxima garantata de catre Guvern. Estimam ca scaderea preturilor la care am asistat pana in prezent va incetini sau chiar se va stabiliza in urmatoarea perioada. Contrar asteptarilor initiale, anticipam ca principalul efect al Programului 'Prima Casa' asupra apartamentelor noi va constitui o corectie descendenta a preturilor acestora.

Deoarece sunt foarte putine apartamente noi care se califica pentru acest program, dezvoltatorii ar putea reduce preturile, astfel incat o parte din apartamente sa se incadreze in limita de 60.000 de euro", mai arata raportul.

Centrul de putere s-a mutat de la proprietari la chiriasi

"Intr-un mediu economic imprevizibil, chiriasii nu vor sa faca angajamente pe termen lung si sa semneze contracte pe 5 ani, ca in trecut. Ca urmare, pentru a facilita tranzactiile, proprietarii ar trebui sa fie mai flexibili in negocierea termenilor. Pe langa reducerea chiriilor, acestia ar trebui sa accepte contracte pe 1-2 ani, cu posibilitatea renegocierii la sfarsit", spun specialistii Colliers.

Cel mai important eveniment de pe piata de birouri in prima jumatate a anului 2009 a fost schimbarea centrului de putere de la proprietari la chiriasi. Principalul motiv care sta la baza acestei schimbari a fost cresterea accentuata a ratei de neocupare a spatiilor de birouri.

Stocul total de spatii de birouri a trecut pragul psihologic de 1.000.000 mp la finalul lunii iunie 2009, 245.000 mp fiind livrati in prima jumatate a acestui an. Astfel, primele sase luni ale anului 2009 au adus pe piata cu 25% mai multe spatii de birouri decat intreg anul 2008.

Cu toate ca a fost ultimul segment imobiliar afectat de criza economica, piata spatiilor de birouri a inregistrat un nivel scazut de cerere in primele sase luni ale anului 2009. Doar 26.500 mp au fost inchiriati in aceasta perioada, in scadere cu 80% fata de prima jumatate a anului 2008, distribuiti in mod egal intre zona centrala, semi-centrala si periferica.

Chiriile au inregistrat o scadere medie de 15% pana la 20% in primul semestru, chiriasii cautand sa-si renegocieze contractele in aceasta perioada.

Cumparatorii de terenuri, putini si precauti

Piata terenurilor a continuat sa fie blocata si in prima jumatate a lui 2009. Oferta de terenuri a fost generoasa. Numarul si diversitatea proprietatilor oferite spre vanzare au crescut, atat ca locatie, cat si ca suprafata, atingand un nivel greu de imaginat in 2006 si 2007.

Spre deosebire de situatia din ultimii trei ani, un numar foarte mare de proprietati situate central si ultracentral au devenit disponibile spre vanzare. Multi dintre dezvoltatorii care au intreprins campanii agresive de achizitii de terenuri inca din 2005 - in special israelieni si spanioli - fac parte acum din categoria ofertantilor.

Cum e cazul tuturor segmentelor pietei imobiliare, si piata de terenuri ramane una a cumparatorilor, fiind caracterizata de o cerere limitata, cu aversitate crescuta la risc si foarte sensibila fata de componenta pret.

Preturile au scazut in medie cu 25-30%, ternurile mici fiind cel mai putin sensibile la acest trend descendent. Astfel, pentru zona de centru (Aviatorilot, Kiseleff, Dacia, Universitate, Unirii), eu metru patrat se vinde la 2.000-3.000 de euro. In zona semicentrala (Militari, Drumul Taberei, Progresului, Crangasi, Mihai Bravu, Vacaresti) un metru patrat costa 600 - 1.000 de euro, iar la perifierie (Sos. Chitilei, Theodor Pallady, Pantelimon, Berceni), un metru patrat se vinde cu 200-300 de euro.

Vezi raportul Colliers International integral in format PDF

