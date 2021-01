Apartament de vanzare in Iasi - alege cartierul cel mai bun pentru tine

Capitala Moldovei este al patrulea oras ca marime din tara. Si este si unul dintre cele mai prospere, dezvoltandu-se spectaculos. Este si motivul pentru care si preturile tranzactiilor imobiliare sunt destul de ridicate. De altfel, la Iasi s-a depasit pragul de 1000 euro pe metrul patrat, dupa Bucuresti. Asadar, nu e de mirare ca piata imobiliara s-a dezvoltat si creste in permanenta. Sunt peste 30 de ansambluri rezidentiale noi, care ofera apartament de vanzare in Iasi, case, si inca mai urmeaza.Ansamblurile rezidentiale care ofera apartament de vanzare in Iasi noi sunt situate in zone diverse. Iar preturile sunt pe masura. Intre dezvoltatorii imobiliari este o concurenta extraordinara. Iar din aceasta rezulta oferte excelente pentru potentialii cumparatori de apartament de vanzare in Iasi. Se pot alege dintre locuintele aflate in puncte cheie din oras sau in zone limitrofe. Depinde ce iti place. Vrei sa simti din plin pulsul urban sau sa te bucuri de liniste, fara a fi la distanta de punctele de interes ale orasului? Ai de unde alege din oferta de apartament de vanzare in Iasi.E de la sine inteles ca fiecare isi alege zona de locuit in functie de preferinte. Unii isi doresc sa fie mai aproape de serviciu, altii de centre comerciale si locuri de distractie, altii de scoli, gradinite si mijloace de transport.Unul dintre cartierele preferate de tineri in Iasi este Tudor Vladimirescu. Este o zona studenteasca, dar si cu ansambluri rezidentiale. In plus, cartierul Tudor Vladimirescu este pe locul al cincilea la nivel national in ce priveste accesul la magazine si restaurante.Cartierul Podu Ros face parte dintre zonele centrale, moderne. Daca gasesti apartament de vanzare in Iasi aici, poti sa investesti. Cartierul este in apropierea complexului Palas Mall si se bucura de o foarte buna reputatie.Pe de alta parte, cei dornici de traiul mai aproape de natura, la periferia orasului, aleg locuinte in cartierul Cug. Accesul la mijloacele de transport este facil si beneficiaza de mai multa liniste.