Care recesiune? Un duplex din New York, scos la vanzare cu 60 de milioane de dolari

Un broker din Statele Unite a scos la vanzare unul din cele mai ravnite apartamente din New York, si se asteapta sa primeasca o oferta de peste 60 de milioane de dolari.

Chiar daca majoritatea americanilor se lupta sa depaseasca obstacolele economice puse de criza financiara, Edward Lee Cave stie ca exista inca doritori pentru produse de lux. El a declarat ca numai 10 persoane vor viziona apartamentul, pentru simplul motiv ca exista doar 10 persoane ce pot plati pretul respectiv.

El a spus ca e dispus sa faca o concesie pentru posibili clienti foarte importanti, informeaza The New York Observer, in editia electronica.

"Daca ma suna o persoana foarte, foarte, foarte importanta o sa vorbesc cu proprietara", declara Cave.

Duplex-ul din Park Avenue, numarul 740, este situat in singura cladire din New York ce are o biografie proprie. Proprietara, Courtney Ross, este vaduva lui Steve Ross, creatorul companiei Time Warner. Duplex-ul a fost creat din doua apartamente, unul de 14 camere si celalalt de 18, iar doua camere au fost unite pentru a crea o singura camera mai mare.

"Va fi cea mai scumpa casa din New York vanduta vreodata", spune Cave.

In New York s-au mai vandut apartamente la preturi exorbitante: duplex-ul din Plaza al lui Tommy Hifiger a costat 50 de milioane de dolari, cel al magnatului Bill Flaherty este estimat la 43 de milioane de dolari, iar cel mai scump apartament vandut vreodata (60 de milioane de dolari) a fost "apartamentul" lui Harry Macklowe ce se intinde pe sapte etaje din Plaza.

