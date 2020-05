Case de vanzare Bacau: Asigurarea casei devine obligatorie, chiar daca este locuita sau nu

Ziare.

com

Asadar, daca ai o casa sau esti intersat sa cumperi una dintre casele de vanzare in Bacau , dar nu numai, iata ce ar trebui sa stii., arata proiectul de lege al senatoruluiDaca locuinta este in coproprietate ori exista parti de uz comun, atunci va fi incheiat un contract de asigurare obligatoriu pentru fiecare locuinta in parte., conform modificarii legislative propuse de PSD.O alta schimbare vizeaza locuintele care se afla in cladiri cu risc seismic clasa I, care nu vor fi asigurate prin polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD) decat dupa ce a fost facut receptia finalizarii lucrarilor de consolidare a imobilelor., potrivit sursei citate.Conform Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor in vigoare pot fi facute asigurari pentru doua tipuri de locuinte, tip A si tip B.Locuinta tip A este o constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, potrivit actului normativ in vigoare.Locuinta tip B este o constructie cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic, potrivit legii actuale.Sumele asigurate pot fi mentionate in lei, propune proiectul de lege al social-democratilor, iar Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) le poate actualiza, doar daca are in prealabil avizul Ministerului Lucrarilor, Dezvoltarii si Administratiei (MDRAP)."Art. 5 - (l) Pentru contractele anuale, suma asigurata care se acorda in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este:a) 100.000 lei, pentru fiecare locuinta de tip A;b) 50.000 lei, pentru fiecare locuinta de tip B. (2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin. (l), denumite in continuare prime obligatorii, sunt: a) 100 lei, pentru suma prevazuta la alin. (l) lit. a); b) 50 lei, pentru suma prevazuta la alin. (l) lit. b). (3) Suma asigurata obligatoriu si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin norma A.S.F. cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; in acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurata obligatoriu si prima de asigurare aferenta se reactualizeaza la data aniversarii anuale", conform propunerii legislative.In prezent, conform legii 260/2008, proprietarii au obligatia sa incheie asigurari impotriva dezastrelor naturale in limita sumei, echivalenta in lei, de 20.000 euro pentru fiecare locuinta tip A si 10.000 euro pentru fiecare locuinta de tip B. Valoarea primei, in functie de suma asigurata, este de 20 euro, in cazul locuintei tip A, si 10 euro pentru locuinta tip B.Legea in vigoare arata ca atat suma asigurata, cat si prima aferenta pot fi modificate prin ordin al presedintelui ASF, fara a necesita un aviz al MDRAP in prelabil.Conform expunerii de motive a proiectului de lege sunt vizate modificari referitoare la:- introducerea riscului de furtuna in categoria dezastrelor naturale ale caror consecinte sunt acoperite prin prezentul proiect;- posibilitatea incheierii contractului PAD in acelasi contract cu alte asigurari facultative emise de alti asiguratori in sistem de coasigurare. Totodata este incurajat si accesul facil la produse de asigurare intrucat nu sunt crescute in mod artificial numarul documentelor necesare a fi prezentate potentialilor clienti inainte de incheierea contractului de asigurare;- liberalizarea accesului in actionariatul PAID: vor putea fi actionari la aceasta societate orice alte entitati, persoane juridice, care singure exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care reprezinta maximum 25% din capitalul social al PAID, iar societatea va putea sa isi extinda actionariatul, inclusiv prin oferta publica;- liberalizarea canalelor de distributie pentru contractele PAD prin modificarea articolelor de lege care prevad faptul ca distributia contractelor PAD se realizeaza exclusiv prin intermediul societatilor de asigurare. In acest mod, inclusiv autoritatile administratiei publice locale sau alte institutii pot distribui produsul de asigurare PAD, sustin initiatorii;Nu vor mai fi amenzi, daca inchei o polita pentru asigurarea locuinteiAlte modificari pe care le propune initiativa legislativa prevad ca proprietarii sau persoanele juridice nu vor mai fi amendati, in cazul in care nu incheie o polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale.- abrogarea contraventiilor in cazul nerespectarii obligatiei persoanelor fizice si juridice de a incheia contractul PAD. Potrivit legii in vigoare, lipsa incheierii unei polite de asigurare pentru locuinta e amendata cu o suma cuprinsa intre 100 si 500 de lei;- pentru facilitarea intrarii in vigoare cat mai rapide a noilor contracte pentru riscul de cutremur se propune introducerea unei perioade neacoperite de 5 zile de la emiterea unui contract nou, doar pentru riscurile predictibile de alunecare de teren si inundatii, pentru riscul de cutremur aceasta intrand in vigoare din ziua urmatoare platii;- modificarea unor prevederi cu privire la dreptul de despagubire in cazul constructiilor la care au fost realizate modificari neautorizate asupra structurii de rezistenta. Asiguratii nu vor fi despagubiti doar pentru partea de paguba care a fost produsa/favorizata ca urmare a lucrarilor efectuate. Sanctiunea excluderii va fi proportionala cu efectul pe care il au lucrarile asupra structurii de rezistenta a locuintei;- introducerea posibilitatii ca PAID sa poata prelua activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despagubirii de la asiguratorii care au eliberat contractul PAD;- corectarea anumitor proceduri in relatia PAID - autoritati publice locale: primariile urmand a furniza liste cu imobile doar la solicitarea PAID, in prezent, legea obliga la informarea semestriala a PAID;- simplificarea schimbului de informatii intre societatile de asigurare si PAID, eliminarea obligativitatii transmiterii semestriale catre PAID a listei contractelor facultative.Proiectul de lege a fost inregistrat la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.