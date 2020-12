Ce lectii poti invata in aceasta perioada, astfel incat sa iti fie mai bine pe viitor

Mutatul de la oras la tara a devenit un fenomen in Romania, de la inceputul epidemiei de coronavirus. Peste 100.000 de oameni s-au mutat in ultimii ani in mediul rural, spun expertii din imobiliare, iar cererea pentru locuinte la sat a crescut considerabil. In ultimul an, downshifting-ul, adica revenirea la casa parinteasca sau la orasul natal, a devenit mai mult decat o tendinta, iar daca vrei sa faci si tu acest pas, trebuie sa calculezi bine inainte decizia si sa nu o faci pripit. Daca "acasa" e intr-un sat din sudul tarii, iar pe langa locuirea cu parintii, aceasta schimbare presupune, cel putin in faza initiala, renuntarea la mai multe facilitati si utilitati, trebuie sa fii sincer cu tine si sa estimezi daca te-ai putea adapta. E drept, ar exista foarte multe avantaje, insa nici dezavantajele nu sunt de omis. Poti, in schimb, sa iti cumperi un apartament aproape de locuinta de la sat a parintilor, de exemplu, sa te uiti peste oferta de apartamente de vanzare Craiova si sa vezi in ce masura ti-ai permite unul, daca mai poti accesa un credit si alte aspecte pe care trebuie neaparat sa le iei in seama. Pana la urma, nu ai fi singurul, caci, anual, circa 300.000 de romani se muta dintr-un loc in altul in interiorul tarii, iar migratia interna nu mai e de mult timp ceva neobisnuit. In cautarea unui trai mai bun, mai linistit sau plin de adrenalina, in functie de personalitate, oamenii o iau de la capat, uneori avand doar cateva bagaje dupa ei.O alta lectie invatata in ultima vreme tine de necesitatea unei discipline. Nu degeaba intr-un discurs motivational, un amiral din Marina Americana da acest sfat: "Daca iti doresti sa schimbi lumea, incepe prin a-ti face patul dimineata!". Ideea e ca daca vrei sa ai impresia ca detii controlul, trebuie sa incepi fiecare zi cu un lucru simplu pe care sa il faci perfect si care sa te motiveze pe mai departe. Una dintre cele mai frecvente greseli facute de foarte multi oameni in pandemie este lipsa disciplinei si intrarea intr-o zona de confort care aduce cu sine multe neajunsuri: cresterea in greutate, degradarea starii emotionale, instrainarea. Le poti contracara prin respectarea unui program, iar atunci cand nu-ti iese, nu renunta, ci incearca sa nu te invinovatesti si sa reiei ceea ce ai inceput, fara a te concentra pe abatere. Nu degeaba se spune ca universul nostru interior este reflectat in jurul nostru, in exterior si in modul in care actionam.Aceasta perioada delicata si incerta poate fi una in care poti dobandi lectii importante care iti vor folosi in mod real mai departe.