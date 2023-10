Cea mai scumpa casa din lume, vanduta cu 500 de milioane de euro

Vila Leopolda, cea mai extravaganta casa de pe Coasta de Azur, a fost vanduta saptamana trecuta unui milionar rus pentru suma de 500 de milioane de euro.

Vila este construita in mijlocul unei gradini de 80 ha si are priveliste catre Capul Ferrat. Ea a fost construita in 1902 pentru regele Leopold al II-lea al Belgiei, anunta The Independent.

Milionarii rusi se intrec de cativa ani in achizitionarea unor proprietati somptuoase pe Coasta de Azur, insa preturile nu au sarit niciodata de 200 de milioane de euro. Agentii imobiliari spunca vilele care au un pret sub 100 de milioane de euro nu reprezinta interes pentru excentricii rusi.

