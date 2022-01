Cresteri pe piata de mobilier in 2013

Desi incepand cu anul 2008 volumul productiei de mobila in Romania a scazut constant, specialistii din industrie preconizeaza o crestere pe piata de mobilier in 2013, vorbind despre o evolutie pozitiva in termeni de scadere a importurilor si crestere a pietei interne.

Conform datelor Asocietiei Producatorilor de Mobila din Romania, in 2008 volumul productiei de mobila si partile acesteia a ajuns la 1,940 miliarde euro, in 2009 a fost de 1,847 miliarde euro (-5%), in 2010 de 1,820 miliarde euro (-1,5%), in 2011 de 1,780 miliarde euro (-2,2%), iar in 2012 mentinandu-se aproape de nivelul anului precedent.

Specialistii Licitatia.ro estimeaza cresterea cererii de mobiler in sectorul public

In 2013, producatorii din industria mobilei iau totusi in calcul cresterea afacerilor, punandu-si sperantele si in revenirea consumului pe piata interna. Motivul acestor preconizari optimiste este faptul ca in 2012 s-au desfasurat peste 600 de licitatii publice in domeniul mobiler, cu o valoare estimata la 160 milioane lei conform datelor de pe www.licitatia.ro.

Mobila autohtona a avut putina cautare printre consumatorii romani

Exporturile de mobila din Romania au atins in ultimii ani maximul istoric, si vor continua sa creasca in 2013, principalele destinatii ale mobilierului romanesc fiind Germania, Franta, Italia, Marea Britanie si Olanda. Pe piata interna de mobilier insa, consumul a scazut direct proportional cu cresterea importurilor - situatie deloc favorabila producatorilor romani.

Anii de criza au afectat industria mobilei din Romania, desi acest domeniu se bazeaza pe un fond forestier divers si o experienta indelungata. "Criza economica din 2008-2009 a afectat foarte mult productia de mobilier. Consumul de pe piata locala a scazut foarte mult." - declara in ultimul trimestru al anului 2012 Mihai Toma, secretarul general al Asociatiei Clubul Roman de Mobila (ACRM).

Licitatia.ro - o oportunitate pentru firmele producatoare de mobilier

In prezent, in Romania exista peste 2.000 de producatori de mobilier. In asteptarea renasterii apetitului cumparatorilor pentru mobilier, firmele producatoare din aceasta industrie - una dintre cele mai vechi din economia locala, isi indreapta atentia catre licitatiile publice din domeniu, o reala sansa de crestere a vanzarilor in 2013.

In mod constant, prin intermediul licitatia.ro, jucatorii din industria de mobilier au acces atat la o privire de ansamblu asupra proiectelor importante existente pe piata, cat si la informatii complete asupra fiecarei achizitie publica din acest domeniu.

