Cu banii de la banca mai poti sa iei doar jumatate de locuinta

Conditiile de creditare au devenit tot mai stricte. Banii pe care ii poti obtine acum, daca soliciti un credit bancar, sunt la jumatate din suma pe care o puteai obtine in urma cu numai doua luni.

Plafonul maxim de indatorare a scazut foarte mult, iar veniturile pe care le ai trebuie sa fie foarte consistente pentru a putea obtine macar o parte din creditul la care visezi.

De exemplu, daca o familie vroia sa cumpere in septembrie un apartament cu doua camere in valoare de 100.000 de euro, acum nu mai poate lua de la banca decat maxim 70.000 de euro, informeaza Realitatea Tv.

Iar pentru a obtine un astfel de credit, salariul trebuie sa fie de circa 7.000 de lei, venituri la care cea mai mare parte dintre romani doar viseaza.

Banii astfel obtinuti iti ajung cel mult pentru un apartament cu doua camere intr-o zona mai proasta sau o garsoniera intr-o zona buna,

In cazul unor banci, conditiile de creditare sunt si mai stricte: de exemplu, in loc de 87.000 de euro cat puteai obtine cu cateva luni in urma, acum mai poti obtine doar 41.000 de euro.

Pentru...jumatate dintr-o locuinta.