Descopera Liziera de Lac: proiect rezidential de CASE la doar 15 minute de Bucuresti

Asemeni unui orasel european, Liziera de Lac este un nou concept rezidential ce ofera un stil de viata occidental. Daca iti doresti o perspectiva moderna de locuire, aproape de metropola si freamatul orasului, dar cu accent pe calitatea vietii, Liziera de Lac este probabil locul ideal pentru tine. Inconjurat de lac, padure si campie, ansamblul este dezvoltat in armonie cu natura: 52% din suprafata complexului este dedicata spatiilor verzi.Localizat in S-E Bucurestiului, pe marginea lacului Tataru, Liziera de Lac este un proiect rezidential dezvoltat de Liebrecht & wooD, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Europa.Alaturi de locuintele din prima faza, proiectul include si intreaga infrastructura de facilitati urbane necesare unei comunitati. S-a luat in considerare inca din faza de proiect si importanta unei bune conexiuni la oras, astfel ca drumul de acces a fost construit cu iesire pe Autostrada A2. Rezultatul? Esti la doar 15 minute distanta de zona comerciala Pallady. Pe timp de vara, vei fi primul care pleaca in drum spre mare, dar si primul care ajunge acasa.Ansamblul situat pe malul lacului Tataru va dispune de toate facilitatile urbane avangardiste. Incepand cu luna martie, casele din prima faza au fost puse in vanzare, iar termenul de finalizare este sfarsitul anului 2021.Locuintele poarta denumirea de cuib (locul magic unde confortul si relaxarea sunt la ele acasa) si sunt in total sapte tipuri de case 1.este parte dintr-o serie de case insiruite cu o suprafata construita de 107,42 mp si cu preturi incepand de la 106.400 de euro fara TVA.2.face parte tot din modelele de case insiruite, cu preturi care incep de la 131.000 de euro fara TVA si suprafata construita de 120,57 mp.3.are preturi incepand de la 125.000 de euro fara TVA si suprafata construita de 120,57 mp.4.poate fi achizitionat de la 121.000 de euro si are suprafata construita de 108,3 mp.5.ofera o suprafata construita de 143,11 mp si are preturi incepand de la 154.000 de euro si este dispus in ansambluri de case in oglinda.6.poate fi achizitionat de la 180.000 de euro fara TVA, iar suprafata construita va fi de 153 mp si face parte dintr-un ansamblu de case in oglinda.7. Pentru clientii care doresc case individuale,disponibil in cadrul proiectului Liziera de Lac poate fi achizitionat cu preturi de la 224.000 de euro, cu o suprafata construita de 169,86 mp.Daca ti-a atras atentia unul din cuiburile de mai sus, nu mai amana pe mai tarziu. Contacteaza-ne acum si vino sa afli mai multe despre casele din Liziera de Lac!Asa cum o sugereaza si numele locuintelor, construim cu gandul la familii si comunitate, astfel ca in Liziera de Lac vei gasi toate facilitatile de care ai nevoie pentru o viata comoda: de la un community hub cu spatii de co-working atat de dorite si cautate in ultima perioada, pana la spatii comerciale si de petrecere a timpului liber, de la piscina si terenuri sportive, pana la promenada pe malul lacului, toate inconjurate de natura.Liziera de Lac este un proiect exceptional ce ofera valoare viitorilor rezidenti. Conceput pentru a se dezvolta intr-o comunitate de 13.000 de locuitori de-a lungul urmatorilor 10 ani, Liziera de Lac este dovada ca poti avea o viata in mijlocul naturii, in timp ce te bucuri de toate facilitatile urbane avangardiste.Liziera de Lac este un proiect rezidential care incurajeaza un stil de viata sanatos in armonie cu natura, cu o dezvoltare sustenabila ce se bazeaza pe solutii prietenoase cu mediul, astfel ca ansamblul va avea propria sursa de energie verde prin cele 12 ha de panouri solare din proximitate. In ceea ce priveste gestionarea eficienta si sustenabila a apei, este prevazut un sistem dual de colectare al apelor uzate si statii proprii de tratare a apei potabile si uzate. Sistemul independent de irigatii si amenajarea si conservarea lacului Tataru vin in completarea si sustinerea unei dezvoltari sustenabile.Printre facilitatile de care se vor bucura locuitorii Lizierei de Lac se numara: statii de incarcare pentru masina electrica, piscina pentru a te relaxa in aer liber toata vara, terenuri de baschet si tenis, promenada de-a lungul lacului si pista de biciclete.Locuitorii din Liziera de Lac vor avea la dispozitie o aplicatie custom care ii va ajuta sa navigheze print-un simplu click, prin universul Liziera de Lac. Fie ca vorbim de posibilitatea de a rezerva terenuri de tenis, de baschet, de a putea oferi acces vizitatorilor in complex, sau de a vedea orarul microbuzelor in timp real, totul este integrat. Iar in viitor, pe masura ce comunitatea se va dezvolta, va fi extinsa si aria de functionalitati astfel incat sa poti administra tot ce tine de casa din meniul aplicatiei.Te invitam sa descoperi un rai al naturii, un loc ce te va incarca zilnic de energie pozitiva si in care vei uita de griji. Exploreaza Liziera de Lac si alege cuibul ideal pentru familia ta!