Lichidare de stoc la apartamentele noi, aflate in stadiul de proiect

Apartamentele noi aflate in stadiul de proiect sunt scoase la vanzare la preturi care concureaza cu cheltuielile dezvoltatorilor. Sunt disponibile apartamente in proiecte rezidentiale aflate in toate zonele Capitalei, dar si in ansamblurile rezidentiale care se construiesc langa Bucuresti.

Investitorii aleg sa le vanda intr-un moment in care piata imobiliara este in scadere, pe segmentul apartamentelor noi la capitolul tranzactii, si nu asteapta pana ce imobilele sunt finalizate, anunta Cotidianul.

Asmita Gardens vinde o garsoniera cu o suprafata de 44 de metri patrati, la care se adauga terasa, cu putin peste 100.000 de euro.

Pentru un apartament cu doua camere in acelasi ansamblu rezidential se cer 185.000 de euro. Locuinta are o suprafata de 75 metri patrati si o terasa spatioasa, iar in pret este inclus si locul de parcare.

Pentru un apartament cu trei camere se cer 260.000 de euro. Pentru acest ansamblu rezidential sunt scoase la vanzare chiar si pachete de patru, cinci sau sase apartamente.

Pentru un apartament cu doua camere in ansamblul West Park se cer 130.000 de euro.

"Ansamblurile rezidentiale noi sunt vizate de grupuri de investitori sau persoane fizice. Aceste tipuri de clienti reprezinta circa 80% dintre cei care cumpara apartamente in faza de autorizatie de constructie. Achizitioneaza apartamentele la pretul mult mai avantajos, acela din faza de proiect, pentru a le revinde mai tarziu la pretul final sau la o eventuala crestere a acestuia pe piata", spune Janina Constantin, real estate broker la compania Regatta.