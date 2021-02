Perla din nordul Capitalei - Il Giardino Bianco, ansamblul de vile ce gazduieste aproape 100 de familii

Pretul unei case in ansamblul Il Giardino Bianco incepe de la 155.000Euro si include 300mp teren in una dintre cele mai scumpe zone ale localitatii Tunari - Strada Primaverii. Desi pare piperat, la putin peste 1100Euro/mp, costul unei case de lux in acest ansamblu este acelasi cu unul al unui apartament in Militari. Tinand cont de faptul ca doar terenul costa aproximativ 40.000Euro, pretul caselor din Il Giardino Bianco este unul foarte bun pentru zona de nord a Capitalei, fapt pentru care dezvoltatorul vinde la un ritm de 2-3 case in fiecare saptamana.Lifestyle-ul celor care locuiesc in ansamblul rezidential Il Giardino Bianco este unul relaxat si linistit; acesta imbina toate facilitatile oferite de marele oras cu linistea si verdeata aferente zonei Tunari. Localitatea se afla la aproximativ sase kilometri nord de Bucuresti, in imediata apropiere a Padurii Baneasa.Locatarii acestui complex sunt in mare parte cupluri tinere cu copii sau care urmeaza sa isi intemeieze o familie, ce isi doresc un mediu linistit si aer mai curat. Vilele individuale ce compun ansamblul au fiecare cate un mic teren aferent, unde se poate amenaja un spatiu de petrecere a timpului in aer liber - o terasa, o mini gradina sau loc de gratar. De asemenea, Il Giardino Bianco se afla in vecinatatea Padurii Baneasa - cel mai intins spatiu verde al Capitalei, situata la aproximativ 15 minute de mers pe jos. Astfel, activitatile fizice se pot desfasura in natura si devin astfel mult mai placute; locatarii isi pot stabili un program de plimbari, jogging sau fitness, bucurandu-se in acelasi timp de aer curat si de liniste, oferite de zonele pline de verdeata.Ansamblul Il Giardino Bianco ofera acces usor la numeroase alte facilitati, fie ca ne referim la Aeroportul International Henri Coanda, aflat la doar sapte kilometri de Tunari, sau la zona de nord a Capitalei. Aceasta din urma include foarte multe cladiri de birouri, dar si scoli de prestigiu, cum ar fi Cambridge School of Bucharest sau Scoala Americana. In cazul unui locatar ce lucreaza la corporatiile de aici, el isi poate lasa lejer copii la una dintre scolile din apropiere, in drumul sau spre job.Tot in zona, el gaseste mai multe centre comerciale mari, precum mall-uri, hipermarketuri sau retaileri de mobila si obiecte casnice (Baneasa Shopping City, Carrefour sau IKEA); acestea ii pot acoperi toate nevoile imediate, fara sa fie necesar sa se aventureze mai departe, in traficul aglomerat al Bucurestiului.Pentru petrecerea timpului liber, locatarii complexului au la dispozitie sali de fitness, precum World Class Otopeni, situata la 4,5 kilometri, dar si Clubul Sportiv Otopeni, unde se pot practica sporturi precum fotbal, arte martiale sau sah. De asemenea, ansamblul rezidential se afla la doar 15 minute de Therme - un centru de wellness cu numeroase facilitati. Acesta include 10 piscine, mai multe saune si zone de spa, precum si o gradina botanica. Pentru locatarii din Il Giardino Bianco, acesta poate deveni o destinatie de sfarsit de saptamana, unde sa se poata relaxa, dupa o saptamana de munca.