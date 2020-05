Piata imobiliara in vremea pandemiei: 70% din proprietari au scazut preturile. 98% primesc vizite

Ce asteptari au

Conform unui studiu realizat de imobiliare.ro, la inceputul lunii mai, in randul proprietarilor care au imobile de vanzare (75%) si de inchiriat (25%), cei mai multi intentioneaza sa scada preturile.De asemenea, 75,5% dintre vanzatori au declarat ca urmau sa primeasca clienti in vizita dupa incheierea situatiei de urgenta, 23% au precizat ca vor face asta doar daca se vor folosi materiale de protectie si doar 1,5% au spus ca nu sunt dispusi sa primeasca potentiali cumparatori.In randul celor care au imobile de inchiriat, 98% au declarat ca vor primi clienti la vizionare dupa relaxarea conditiilor de deplasare, in vreme ce doar 2% au spus ca nu; dintre proprietarii deschisi la vizionari, 88% au precizat ca vor face acest lucru doar daca se va folosi echipament de protectie.Conform studiului, 14% dintre proprietari se asteapta sa vanda in maximum o luna, 36% in una pana la trei luni, 27% in trei pana la sase luni, iar 23% in peste sase luni.Dintre cei care vor sa inchirieze, 21% se asteapta sa incheie o tranzactie intr-o saptamana, 41% intr-o luna, 25% in una pana la trei luni, iar 13% in trei luni. Dintre proprietarii din aceasta categorie, 30% au declarat ca nu au scazut pretul pentru a putea vinde, in vreme ce 19% si-au redus asteptarile cu pana la 5%, 30% cu 5%-10%, 16% cu 10%-20%, iar 7% cu peste 20%.52% dintre proprietarii care vor sa vanda sunt de parere ca preturile vor ramane la fel in perioada urmatoare, in vreme ce 22% se asteapta la scaderi de pana la 5%, 18% la un minus de 5%-10%, 3% la un declin de 10%-20%, iar restul estimeaza ca vor avea loc scaderi de peste 20%.Dintre cei care vor sa inchirieze, 39% cred ca preturile vor ramane la fel in perioada urmatoare, 17% cred ca acestea vor scadea cu pana la 5%, in vreme ce 23% se asteapta la un recul de 5%-10%, 11% la un minus de 10%-20%, iar aproximativ 10% estimeaza ca vor avea loc scaderi de peste 20%.In privinta cresterii sanselor, 70% dintre proprietarii care vor sa vanda ar fi deschisi la o colaborare cu o agentie in schimbul unui comision. Totodata, 46% dintre respondenti considera ca vor avea nevoie de promovare platita pentru a putea vinde mai repede, iar 54% considera ca nu.Ca modalitati de promovare, 32% dintre vanzatori ar fi interesati de realizarea unor materiale video, 32% de tururi virtuale, 15% de vizionari video live, iar 21% de incheierea unui contract online. 21% au declarat ca ar fi dispusi sa plateasca pentru realizarea unui material video, 29% pentru un tur virtual, 11% pentru realizarea unei vizionari video live, 23% pentru antecontractul online, 5% pentru echipamentul de protectie (restul nefiind dispusi sa plateasca pentru niciuna dintre aceste facilitati).A.G.