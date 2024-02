Pietele imobiliare din intreaga lume au scazut in primul trimestru

Pietele imobiliare globale au scazut si mai mult, de la inceputul anului, mai ales in tarile emergente, sub povara deprecierii valorii capitalului si a prabusirii pietei de chirii.

Potrivit unui studiu realizat de Royal Institution of Chartered Surveyors, ritmul deprecierii pietei s-a accelerat in primul trimestru din acest an, in timp ce aproape toate tarile raporteaza scaderi pe partea de inchirieri, relateaza Financial Times.

Tari precum Franta, Olanda si Irlanda au suferit cele mai insemnate scaderi de preturi, in timp ce, in Spania si Marea Britanie, unde prabusirea a fost mult mai evidenta pana acum, incep sa apara primele semne ale stabilizarii pietei.

In tarile din vestul Europei si in Asia, pentru prima data in ultimul an, puterea de cumparare de proprietati imobiliare a inceput sa creasca. In schimb, pietele din Japonia si Statele Unite continua sa se deterioreze.

In cele 46 de tari in care s-a efectuat studiul, chiriile au scazut cu peste 90 de procente, cu exceptia Braziliei, Arabiei Saudite si a unor parti din Africa. Cele mai proaste estimari pentru aceasta piata sunt in Singapore, Hong Kong si Irlanda, dar si in tarile emergente din Europa, in special Ungaria, Romania si Ucraina.