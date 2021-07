Creșteri masive de prețuri la apartamente. Capitala, top la scumpiri pe metru pătrat

Potrivit indicelui Imobiliare.ro, toate marile orașe monitorizate au înregistrat majorări ale valorilor medii de listare pentru acest gen de proprietăți, cea mai mică marjă de creștere fiind consemnată în Timișoara, iar cea mai mare, în București.Raportat la segmente de piață, în Brașov și București variații mai semnificative au avut loc în cazul apartamentelor din blocurile vechi, în vreme ce, în restul orașelor, locuințele nou-construite s-au apreciat mai mult.Pe parcursul lunii iunie, prețurile apartamentelor disponibile spre vânzare în Capitala au resimțit un avans general de 2,8%, de la o medie de 1.484 de euro pe metru pătrat util, până la 1.525 de euro pe metru pătrat. Așteptările proprietarilor au fost mai ridicate pe ambele segmente de piață analizate: locuințele din blocurile vechi s-au apreciat cu 3,5% (de la 1.415 euro pe metru pătrat, la 1.465 de euro pe metru pătrat), iar unitățile locative din cadrul noilor ansambluri rezidențiale au înregistrat un plus de 1,2% (de la 1.543 la 1.561 de euro pe metru pătrat).În Brasov, indicele Imobiliare.ro a consemnat, per ansamblu, un avans de 1,1% al prețurilor apartamentelor, de la 1.360 de euro pe metru pătrat util la finele lui mai, la 1.375 de euro pe metru pătrat la sfârșitul lui iunie. Pe de altă parte, locuințele noi din Brașov s-au ieftinit cu 1,2%, de la 1.474 la 1.456 de euro pe metru pătrat.Cluj-Napoca si el pe trend ascendent. Așteptările vânzătorilor de apartamente s-au majorat cu 2,3% pe parcursul lunii iunie, acestea ajungând la o valoare medie de listare de 1.953 de euro pe metru pătrat util (de la 1.910 euro pe metru pătrat la finele lui mai). În orașul de pe Someș, prețurile locuințelor din blocurile vechi au crescut cu 1,8% (de la 1.898 la 1.932 de euro pe metru pătrat), în vreme ce unitățile din ansamblurile noi au consemnat un avans de 2,8% (de la 1.921 la 1.975 de euro pe metru pătrat).În luna iunie, în Constanța, valoarea medie de listare a apartamentelor scoase la vânzare în orașul de la malul mării a înregistrat un avans de 2,6%, de la 1.298 de euro pe metru pătrat util, la 1.332 de euro pe metru pătrat. Și aici, prețurile s-au majorat pe ambele segmente de piață analizate, însă într-o măsură diferită: apartamentele vechi s-au apreciat cu 2% (de la 1.309 la 1.335 de euro pe metru pătrat), iar unitățile locative nou-construite, cu 3,5% (de la 1.283 la 1.328 de euro pe metru pătrat).Nici in Iași nu s-au înregistrat scăderi. Astfel, a fost consemnat, per ansamblu, un avans de 2% în prima lună de vară, de la o medie de 1.082 de euro pe metru pătrat util, la 1.104 euro pe metru pătrat. În iunie 2021, prețurile locuințelor din blocurile vechi s-au majorat cu 0,9%, de la 1.105 la 1.115 euro pe metru pătrat. Pe segmentul apartamentelor nou-construite, pe de altă parte, a avut loc un avans de 2,6%, de la o medie de 1.068 de euro pe metru pătrat, la 1.096 de euro pe metru pătrat.În orașul din sud-vestul țării, valoarea medie de listare a unui apartament a crescut cu 0,3% pe parcursul lui iunie, de la 1.335 la 1.339 de euro pe metru pătrat util. Pe segmentul locuințelor vechi disponibile spre vânzare pe piața timișoreană a fost consemnată o evoluție ușor negativă, respectiv o scădere de 0,1% a prețurilor, de la 1.335 la 1.334 de euro pe metru pătrat. Unitățile locative nou-construite, pe de altă parte, au înregistrat un avans de 1,5%, de la 1.335 la 1.355 de euro pe metru pătrat util.