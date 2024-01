Preturile terenurilor din zonele centrale si de nord au crescut

Preturile de vanzare a terenurilor situate in zonele centrale si de nord ale Bucurestiului au crescut in semestrul 1 din 2008 cu o medie de 10-15% comparativ cu semestrul 2 din 2007.

"Cresterea s-a datorat in special ofertei limitate de pe piata si cererii crescute din partea dezvoltatorilor, care urmaresc reducerea riscurilor prin achizitia unor terenuri de dimensiuni mai mici, in cele mai atractive zone.

In general, in zonele secundare, preturile s-au mentinut la un nivel stabil, cu o usoara crestere de pana la 10% in anumite zone", au declarat analisti ai companiei imobiliare Atisreal, dupa efectuarea unui studiu de piata.

Potrivit acestora, cu toate ca in anii precedenti exista tendinta achizitei de terenuri in vederea revanzarii in momentul finalizarii lucrarilor de infrastructura, designului proiectului si lotizarii terenului, aceasta situatie este mai putin frecventa in prezent, ca urmare a situatiei pietei si restrictiilor privind finantarea.

Consultantii imobiliari mai spun ca o alta sursa de terenuri provine din partea investitorilor oportunisti, care au achizitionat proprietati in ultimele 12-14 luni si doresc sa le vanda in vederea obtinerii de capital pentru alte proiecte.

"In semestrul 1 din 2008 piata a fost afectata in mod direct de atitudinea precauta a dezvoltatorilor, datorata dificultatilor de finantare si incetinirii activitatii pe celelalte segmente ale pietei. Ca urmare, numarul tranzactiilor a scazut simtitor si au aparut discrepante majore intre asteptarile vanzatorilor si cumparatorilor in privinta pretului.

In plus, aceasta scadere a pietei a avut loc in contextul unui mediu economic caracterizat de cresterea preturilor solicitate, care au inceput sa limiteze profitabilitatea investitiilor", adauga in analiza de piata cei de la Atisreal.

In prezent, oferta din interiorul orasului este dominata de terenuri individuale de mici dimensiuni, de pana la 2.500 mp, ocupate de cladiri rezidentiale vechi si foste platforme industriale (pana la 50.000 mp sau mai mult), care sunt oferite spre vanzare.

In plus, pe masura ce a scazut oferta de terenuri disponibile in interiorul orasului, investitorii si-au indreptat atentia catre zonele periferice ale Bucurestiului si judetul Ilfov si anume pe terenurile agricole. Astfel, pe parcursul anului 2007 in Bucuresti au fost retrase din circuitul agricol aproximativ 756 hectare de teren, iar in judetul Ilfov terenul agricol s-a diminuat cu aproximativ 2.076 hectare.