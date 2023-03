Romanii au construit mai mult, in septembrie

Desi piata imobiliara din Romania se confrunta cu probleme cauzate de criza financiara internationala, in tara noastra s-au eliberat in luna septembrie 6.165 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale.

Acesta cifra presupune o crestere cu 1,8% fata de luna august 2008 si cu 7% fata de luna septembrie 2007, conform datelor INS, citate de Capital.

De la inceputul anului, in Romania s-au eliberat 47.455 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 10,6% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent.

Cele mai importante cresteri realizate in primele 9 luni, fata de perioada similara a anului trecut, au fost in regiunile de dezvoltare in Sud-Muntenia, Nord-Est, Bucuresti-Ilfov si Centru.

Ads