Romanii cauta apartamente vechi de 40.000 de euro

Criza a afectat foarte mult piata imobiliara din Romania si i-a facut pe romani sa se orienteze catre apartamente cat mai ieftine. Astfel, cei mai multi cumparatori cauta aparatemente vechi cu preturi de pana in 40.000 de euro.

In urma unei analize realizate de imobiliare.ro s-a constatat ca 70,4% din cautarile efectuate in segmentul rezidential in perioada 6 mai - 9 iunie 2010 s-au indreptat catre apartamente. 21,2% dintre acestea au urmarit case sau vile si doar 8,4% dintre cumparatori au fost interesati de terenuri pentru constructii.

"Apetitul romanilor pentru apartamente vechi este in prezent foarte ridicat. Din numarul total al cautarilor care au vizat apartamente, in absolut toate cele sase mari orase analizate, proportia cautarilor care au avut ca rezultat apartamente vechi este covarsitoare: 98,2% din cautarile de apartamente efectuate de vizitatorii din Timisoara, 98,4% in Iasi, 98,6% in Brasov si Constanta, 98,7% in Cluj-Napoca, respectiv 99,5% in Bucuresti", a declarat Adrian Erimescu, director general www.imobiliare.ro.

96,2% dintre brasovenii care doresc sa achizitioneze o locuinta au cautat apartamente sub 40.000 de euro, 2,1% apartamente cu preturi cuprinse intre 40.000 si 60.000 de euro, 0,9% apartamente cu preturi cuprinse intre 60.000 - 80.000, iar 0,8% au cautat locuinte de peste 80.000 de euro.

88,7% din cautarile efectuate in Bucuresti pe categoria apartamente au vizat apartamente cu preturi de pana in 40.000 de euro, 5,7% se refera la apartamente cu preturi cuprinse intre 40.000 si 60.000 de euro; 2,8% apartamente cu preturi cuprinse intre 60.000 si 80.000, iar 2,8% apartamente cu preturi mai mari de 80.000 de euro.

95,3% dintre ieseni s-au orientat catre apartamente cu preturi de pana in 40.000 de euro. Catre acelasi tip de apartamente s-au indreptat si locuitorii din Constanta, intr-o proportie de 94,5%.