SUA: Cele mai putine vanzari de case din ultimii 7 ani

Vanzarile in asteptare de case vechi din Statele Unite au scazut in noiembrie pana la cel mai scazut nivel din ultimii sapte ani.

Accentuarea somajului si recesiunea tot mai profunda au impiedicat cumparatorii potentiali sa faca investitii, transmite Reuters.

Indicele pentru vanzarile in asteptare al Asociatiei Nationale a Agentilor Imobiliari din SUA - The National Association of Realtors Pending Home Sales Index -, bazat pe contractele semnate in noiembrie, a cazut cu 4%, la 82,3 puncte, cel mai mic nivel inregistrat din 2001, de la lansarea acestuia.

Scaderea a fost mai ampla decat estimau economistii, care anticipau o scadere cu 0,1%.

Datele afisate pentru noiembrie au fost cu 5,3% mai slabe decat cele de acum un an, iar datele pentru nivelul din octombrie al indicelui au fost revizuite in scadere la 85,7 puncte.

"Accentuarea pierderilor de locuri de munca si increderea foarte slaba a consumatorilor au impiedicat oamenii sa semneze contracte in noiembrie", a spus economistul-sef al asociatiei, Lawrence Yun.

"Activitatea din decembrie de pe piata imobiliara ar putea fi si mai slaba, ca urmare a problemelor cu care economia continua sa se confrunte", a adaugat Yun.

Indicii burselor americane si-au diminuat castigurile dupa publicarea acestor date, o dovada in plus ca recesiunea ce dureaza de un an incoace ar putea fi cea mai profunda de la comprimarea economica din 1981, care a durat aproximativ un an si patru luni.

