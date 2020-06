Vanzarile de locuinte din SUA au scazut in luna mai la cel mai redus nivel din ultimii noua ani si jumatate

Ziare.

Raportul publicat luni de Asociatia Nationala a Agentilor Imobiliari mai arata si cea mai mica crestere anuala a preturilor locuintelor din ultimii opt ani.Cererile de imprumuturi pentru locuinte au crescut insa la cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani, in ultimele saptamani, datorita minimelor record atinse de dobanzi, astfel incat in luna mai a fost atins probabil minimul pietei locuintelor existente. Date publicate saptamana trecuta au aratat o redresare puternica a autorizatiilor de constructie a locuintelor, in luna mai.Vanzarile de locuinte existente au scazut in luna mai cu 9,7%, la un nivel ajustat la sezon de 3,91 milioane de unitati, cel mai redus nivel atins din octombrie 2010, acesta fiind al treilea declin lunar consecutiv.In termeni anuali, vanzarile de locuinte existente, care reprezinta circa 90% din vanzarile de locuinte, au scazut in luna mai cu 26,6%, cel mai mare declin anual consemnat din 1982.In pofida semnelor de redresare a cererii, odata cu redeschiderea economiei, aproape 20 de milioane de oameni sunt someri.