Garsoniere de inchiriat in Bucuresti: Harta chiriilor, pe cartiere

In zonele ultracentrale si in nordul Capitalei, unde densitatea e redusa, asa cum sunt Kiseleff - Aviatorilor sau Herastrau-Nordului, nivelul chiriei reflecta deseori gradul de confort si proximitatea de locul de munca.Pe de alta parte, in cartierele cu densitate mai ridicata, precum Dristor-Vitan, Berceni, Rahova, Crangasi, chiriile sunt mai reduse, de 6% sau chiar mai putin, din cauza densitatii ridicate si a accesului dificil catre zonele din Bucuresti unde sunt concentrate cele mai multe locuri de munca.Insa, imbunatatirea infrastructurii orasului reprezinta un factor puternic pentru cresterea ofertei de locuinte, odata cu dezvoltarea de noi proiecte de spatii de birouri si retail.Noile proiecte de infrastructura anuntate, care vizeaza rezolvarea aglomeratiei din trafic, prin mai multe pasaje si rute alternative, urmate de extinderea liniei de metrou pentru a ajunge in cartiere indepartate si pentru a stabili o conexiune mai rapida cu aeroportul, au deja un impact pozitiv. Investitorii si dezvoltatorii au raspuns rapid, prin deschiderea de noi zone prin proiecte de birouri si retail, ceea ce creeaza premisele potrivite pentru dezvoltarea rapida si a pietei rezidentiale si, implicit, a ofertei de locuinte destinate inchirierii."In opinia noastra, vedeta pietei rezidentiale va fi sectorul multifamiliar (locuinte din complexuri rezidentiale detinute de unul sau mai multi proprietari, destinate inchirierii), care este de asteptat sa inregistreze cele mai bune performante si modificari minime ale gradului de ocupare, deoarece veniturile generate de proprietatile rezidentiale vor ramane in continuare puternice", a declarat Andreea Hamza, senior director Living Department JLL Romania.Investitiile imobiliare curente si planificate au reusit sa transforme si sa redefineasca diverse zone ale orasului, care de cele mai multe ori reprezentau foste platforme industriale, in cartiere multifunctionale. In prezent, Bucurestiul isi repozitioneaza cartierele "dormitor", urmand indeaproape evolutiile majore ale dezvoltarilor de birourilor, dar si infrastructura si zonele din oras cu terenuri disponibile, deoarece oamenii isi doresc sa locuiasca in proximitatea facilitatilor de retail si culturale si vor sa petreaca cat mai putin timp in trafic.In oras, noile cartiere au aparut in zonele de birouri nou dezvoltate, precum Floreasca - Barbu Vacarescu, Aviatiei - Pipera, Domenii - Expozitia, Grozavesti, Timpuri Noi.Alte puncte rezidentiale au rasarit in mai multe locatii periferice, unde exista o disponibilitate semnificativa de terenuri neconstruite sau foste platforme industriale, cu acces usor la diverse facilitati de transport, inclusiv statii de metrou recent construite. Aceste zone sunt Policolor (Est), Metalurgiei - Berceni - Oltenitei (Sud si Sud Est) si Militari (Vestul Bucurestiului).In afara zonei administrative a Capitalei, exista, de asemenea, un proces amplu de aglomerare rezidentiala, in special in municipalitati situate in interiorul Soselei de centura Bucuresti, cum ar fi Pipera si Voluntari in nord-est, Chiajna in vest (extinderea Militari), Ghencea in vest, Pantelimon si Dobroesti la est si Popesti-Leordeni la sud-est si Bragadiru in sud-vest.