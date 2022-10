Vin studentii: Cele mai mici chirii din Bucuresti si din celelalte orase mari ale tarii

Este mijlocul lunii septembrie, iar studentii incep sa-si caute chirie pentru viitorul an universitare.

In aceste conditii, portalul Imobiliare.ro a realizat o lista ce cuprinde cele mai ieftine garsoniere si apartamente care pot fi inchiriate in marile centre universitare ale tarii, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Bucuresti

In zona Pantelimon a Capitalei, o garsoniera confort 3 este scoasa spre inchiriere la un pret de 125 de euro pe luna. Aceasta are 22 de metri patrati si se afla la parterul unui bloc cu patru etaje.

In Berceni, un apartament cu doua camere, in suprafata de 36 de metri patrati utili, are un pret cerut de 850 de lei (echivalentul a 190 de euro) pe luna. Locuinta este renovata, mobilata, utilata si dotata cu centrala proprie. In zona Drumul Taberei-Frigocom, un apartament cu trei camere poate fi inchiriat cu 225 de euro pe luna. Imobilul este situat la etajul zece (din zece), are 65 de metri patrati utili si este renovat si mobilat modern.

Brasov

In zona Triaj, o garsoniera de 25 de metri patrati utili, mobilata si utilata, are un pret cerut de 145 de euro pe luna. In zona Tractorul, un apartament cu doua camere tip "vagon" poate fi inchiriat cu 180 de euro pe luna - acesta are o suprafata utila de 35 de metri patrati, este renovat, utilat si mobilat modern.

In zona Brasovul Vechi, proprietarul unui apartament cu trei camere, situat la mansarda unei vile, solicita tot 180 de euro pe luna; locuinta are 60 de metri patrati utili, dispune de intrare separata, baie si bucatarie proprii si este mobilata si utilata.

Constanta

In zona Tomis Nord - Ciresica, o garsoniera, in suprafata de 25 de metri patrati utili, este listata pe Imobiliare.ro la un pret de 700 de lei (echivalentul a 157 de euro) pe luna. Aceasta este situata la etajul 1 intr-un imobil cu 4 nivele, este renovata si mobilata modern.

In zona Brotacei, o locuinta bicamerala de 45 de metri patrati, mobilata si utilata, poate fi inchiriata cu 180 de euro pe luna. Tot in Tomis Nord, un apartament cu trei camere situat la etajul trei (din patru) are un pret cerut de 220 de euro pe luna.

Cluj-Napoca

In cartierul Marasti, o garsoniera mobilata, de 22 de metri patrati utili, este disponibila spre inchiriere la un pret de 200 de euro pe luna. In Manastur, pe de alta parte, o locuinta bicamerala are un pret cerut de 250 de euro pe luna - aceasta dispune de o suprafata utila de 45 de metri patrati, este mobilata si utilata (dotata inclusiv cu centrala termica) si se afla la etajul patru (din zece).

In zona Baciului, proprietarul unui apartament cu trei camere in bloc nou (constructie 2010) solicita o suma de 300 de euro pe luna. Imobilul este situat la etajul trei (din trei), are 60 de metri patrati utili si este utilat si mobilat modern.

Iasi

In zona Nicolina, o garsoniera de 35 de metri patrati utili este listata pe Imobiliare.ro pentru suma de 150 de euro pe luna. Locuinta se afla la etajul unu din patru si este mobilata si utilata.

In zona Targusor-Copou, un apartament cu doua camere de 50 de metri patrati, situat la parterul unei vile, are un pret cerut de 180 de euro pe luna. In zona Alexandru cel Bun, o locuinta cu trei camere, cu o suprafata de 72 de metri patrati, se inchiriaza cu 250 de euro pe luna.

Timisoara

In zona Blascovici, o garsoniera confort doi are un pret cerut de 100 de euro pe luna - locuinta este insa nemobilata si necesita renovare. In zona Complex Studentesc, pe de alta parte, o locuinta mobilata si utilata, de 16 metri patrati utili, poate fi inchiriata cu 135 de euro pe luna.

In zona Plavat, un apartament cu doua camere de 60 de metri patrati, mobilat si utilat, este disponibil pentru 180 de euro pe luna.

In zona Soarelui, o locuinta cu trei camere de 75 de metri patrati, nemobilata, are un pret de 200 de euro pe luna; in zona Steaua insa, un imobil de 76 de metri patrati, dar mobilat si utilat, costa 225 de euro pe luna.

