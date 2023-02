Investitiile in imobiliare ar putea depasi 500 de milioane de euro in 2011

Investitiile pe segmentul imobiliar din Romania ar putea sa depaseasca 500 de milioane de euro, pana la sfarsitul acestui an, potrivit companiei de consultanta DTZ Echinox.

"Prevedem o imbunatatire constanta pe piata de-a lungul celei de-a doua jumatati a anului 2011, cu activitate in principal de la investitorii care au deja proprietati in Romania. Nu ne asteptam sa vedem volume semnificative de capital nou intrand pe piata locala pana in 2012", a declarat Bogdan Sergentu, Head of Valuations and Consulting, DTZ Echinox, intr-un comunicat remis Ziare.com.

Oficialii DTZ Echinox estimeaza ca aproximativ 23,5 milioane de euro au fost tranzactionate pe piata din Romania in trimestrul al doilea din 2011, in sectoarele rezidential si de birouri, ceea ce reprezinta o scadere de 87 de procente, comparativ cu primul trimestru.

Pentru primul semestru din 2011, volumul de investitii a avut o valoare totala de 213,94 de milioane de euro, reprezentand o crestere de 14 procente, comparativ cu perioada similara din 2010.

In Europa, investitiile in proprietatile comerciale au ajuns la 25,4 miliarde de euro, in al doilea trimestru al acestui an, o crestere de 14% fata de valoarea de 22,4 miliarde de euro din trimestrul intai.

"Dintre principalele piete europene, Marea Britanie, Franta si Germania au avut o crestere de 14%, generata mai ales de majorarea de 33% fata de trimestrul anterior, pe care a inregistrat-o volumul de investitii in Franta, pana la valoarea de 2,7 miliarde de euro. Cu toate acestea, activitatea pe cele trei piete ramane sub media ultimilor cinci ani. In contrast cu perioada de maxima activitate din trimestrul intai, investitiile pe pietele din CEE s-au redus la 0,4 miliarde de euro in trimestrul doi, fata de 1,3 miliarde de euro in trimestrul I. Tarile Nordice continua sa afiseze cresteri semnificative, cu o majorare de 79% fata de trimestrul anterior, atingand 4,6 miliarde de euro", a explicat Magali Marton, Head of DTZ CEMEA Research.

Peste ocean, ponderea activitatii investitorilor a scazut la cel mai mic nivel din 2002, situandu-se la 7,5 miliarde de euro, in trimestrul al doilea.

Sectorul de birouri a cumulat cea mai mare pondere a activitatii in trimestrul doi, cu investitii de 9,8 miliarde de euro, reprezentand 39% din volumul total. Activitatea a ramas intensa si pe segmentul de retail, unde volumele au totalizat 9 miliarde de euro, mai ales din tranzactiile cu centre comerciale.

Sectorul industrial a marcat o scadere semnificativa pe parcursul trimestrului, scazand cu 45% pana la valoarea de 1,7 miliarde de euro, ce reprezinta o cota de piata de numai 7%. Activitatea in alte sectoare a crescut de la 0,6 miliarde de euro in trimestrul intai la 2,7 miliarde de euro, crestere atribuita partial tranzactiilor cu cladiri din sectorul medical si cu proprietati adiacente traseelor rutiere.

T.B.

