Creditele verzi. Cum te imprumuta mai ieftin banca sa iti iei o casa eco

* comision anual de administrare: 150 lei/ an

* comision unic pentru serviciile pe care ti le oferim la cerere: 100 lei/ serviciu

* asigurarea imobilului: este obligatorie, dar venim in ajutorul tau si iti oferim posibilitatea incheierii asigurarii direct la banca

* taxa de inscriere la arhiva electronica a garantiei pe venituri: 87,60 lei pentru fiecare garantie

Creditul Ipotecar Verde

Casa Ta Verde

Astfel, pana la 30 iunie, Banca Transilvania are un astfel de credit verde oferit in anumite conditii. Pentru a lua imprumutul locuinta va trebui sa aiba un certificat energetic A sau B superior, iar consumul anual specific trebuie sa fie mai mic sau egal cu 163 kWh/metru patrat.In acest caz, pentru un credit de 492.500 de lei (echivalentul a 100.000 de euro) pe o perioada de 360 de luni, veti avea o DAE de 4,4% pe an, iar rata creditului va fi de 2.429 de lei. Pentru acest credit va trebui sa ai un avans de minim 15%.Cam cu aceleasi conditii vine si Creditul Ipotecar Verde de la Unicredit Bank. Acesta se lauda in schimb, ca este cu 0,70 puncte procentuale mai ieftin decat un credit standard si are o dobanda de 4,29% sau o DAE de 4,90% pe an.Pentru un credit Ipotecar de achizitie locuinta - Creditul Ipotecar Verde de la UniCredit Bank S.A., in valoare de 230.000 Lei, pe o perioada de 25 ani, 300 de rate, cu dobanda fixa redusa in primii 5 ani de 4,29%/an si dobanda variabila redusa, incepand cu anul 6, de 4,16%/an formata din IRCC (1.67% la data de 01.04.2021) + marja fixa 2,49%/an, rata lunara este de 1.308,37 lei in primii 5 ani si 1.288,30 lei incepand cu anul 6, iar suma totala de plata la sfarsitul perioadei de creditare este de 392.262,55 lei.In toate calculele au fost incluse si comisionul de analiza de 900 lei, taxa de inscriere a garantiilor mobiliare la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM) de 87.60 lei, costul evaluarii imobilului de aproximativ 450 lei conform informatiilor din piata detinute de creditor, costurile deschiderii si mentinerii unui cont curent in Lei de 8 lei/luna si o asigurare de viata* de 0.0416%/luna la sold credit, incheiata cu o companie de asigurari pentru care banca are calitatea de intermediar. Raiffeisen Bank ofera acelasi credit, numit Casa Ta Verde, dar pana in 300.000 de euro si cere un avans de 15% - 35% din valoarea imobilului.Avansul de 15% se aplica pentru achizitia imobilelor din localitatile cu un indice pozitiv de evolutie a pietei imobiliare . Lista cu indicii o veti gasi pe site-ul bancii.Daca doresti sa incasezi salariul prin aceasta banca vei avea o dobande mai mica la credit. In acest caz, oferta este de 4,42% pe an (DAE - 5,05% pe an) pentru un imprumut de 135.000 de lei, iar rata va ajunge la 682 de lei.