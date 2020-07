5 motive pentru care sa achizitionezi electrocasnice premium

Iar daca ne gandim ca, potrivit unui studiu, bucataria este locul in care ne petrecem aproximativ 720 de ore anual, planurile pentru aceasta incapere par, brusc, mult mai importante. Din acest motiv, felul in care bucataria este amenajata si electrocasnicele pe care le alegem trebuie sa ne ofere placere si, in acelasi timp, sa ne usureze viata.De aceea, Miele - cel mai mare producator mondial de electrocasnice premium- implementeaza constant noi tehnologii in ceea ce priveste gamele de produse, eficientizeaza timpul celor care aleg sa le utilizeze si se asigura ca preparatele sunt demne de restaurante cu stele Michelin.Datorita imbinarii perfecte a utilitatii, a tehnologiei, dar si a calitatii si designului produselor, putem identifica cel putin 5 motive pentru a investi intr-un echipament electrocasnic premium:: datorita celor mai noi tehnologii, produsele Miele pot fi setate si controlate prin intermediul smartphone-ului. Spre exemplu, o atingere a ecranului telefonului va asigura ca aspiratorul robot va va oferi o locuinta perfect curata cand ajungeti acasa.: Cea mai buna performanta energetica, eficienta maxima si cea mai mare prospetime.: in era tehnolgiei, electrocasnicele se sincronizeaza perfect cu internetul, ceea ce va ofera posibilitatea de a sti in orice clipa ce se intampla acasa. Spre exemplu, frigiderul va va informa in momentul in care alimentele ajung la temperatura setata de dumneavoastra in prealabil, iar cuptorul va va trimite un mesaj in momentul in care friptura pentru cina este gata.: lipsa de inspiratie in bucatarie este compensata de inovatiile tehnologice. Daca aveti mai multe ingrediente in frigider pe care nu stiti cum sa le puneti in valoare, este suficient sa le selectati prin intermediul aplicatiei Miele@mobile, iar cuptorul combinat electric cu aburi va va recomanda o reteta perfecta, doar din acele alimente. Economie de timp, plus de savoare.: lasand la o parte performantele tehnice pe care electrocasnicele premium le ating, acestea beneficiaza si de un design modern, sustinut prin atentia deosebita acordata detaliilor, ce vor transforma fiecare produs in highlight-ul casei dumneavoastra.Miele este cel mai mare producator mondial de echipamente electrocasnice premium, precum aparatura de gatit, de coacere si de gatit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, masini de spalat vase si produse de ingrijire pentru haine si pardoseli.Acestei linii de produse i se adauga masinile de spalat vase, masinile de spalat rufe si uscatoarele pentru uz comercial, precum si aparatura de spalare-dezinfectare si sterilizare a instrumentelor destinate utilizarii in activitatile medicale si de laborator (Miele Professional).Compania Miele, fondata in 1899, are opt filiale de productie in Germania si cate o filiala in fiecare dintre tarile urmatoare: Austria, Cehia, China si Romania. Cifra de afaceri a companiei in anul 2018/19 a crescut la aproximativ 4,16 miliarde de euro, cu 71% vanzari in afara Germaniei. Miele este reprezentata prin filiale proprii si de importatori in aproape 100 de tari.Compania Miele se afla in proprietatea celei de-a patra generatie a familiei fondatoare, are o forta de munca de aproximativ 20.200 de persoane, cu 11.050 de angajati in Germania. Sediul companiei se afla in Gutersloh/Westphalia, Germania.