8 trucuri ca sa termini mai rapid curatenia

Multe familii amana curatenia generala din cauza faptului ca aceasta "fura" mult timp sau ca toata casa va fi intoarsa pe dos.Sa mai vorbim si despre celelalte activitati care sunt absolut necesare, precum gatitul, ingrijirea copiilor sau jobul?De aceea, curatenia generala poate fi un cosmar pentru persoanele care au si un serviciu si nu stau doar acasa. Iata cateva trucuri care te ajuta sa termini mai repede curatenia si care te pot convinge sa o faci mai des.Cel mai important aspect este sa faci curat incepand de la cel mai inalt nivel. Asadar, prima data, asigura-te ca panzele de paianjen de pe pereti sunt indepartate.Curata, apoi, cele mai inalte rafturi si continua, treptat, pana la cele de jos. In acest mod, eviti sa murdaresti din nou obiectele pe care abia le-ai curatat.O metoda utila de a termina mai repede curatenia este sa o faci pe segmente. Mai exact, inlatura murdaria din fiecare camera separat. Daca incerci sa faci totul deodata, vei ingreuna tot procesul.Nu alerga dintr-o camera in alta pentru a face curatenie superficial, ci acorda atentie fiecarei camere. In acest mod, totul este mai organizat, deci si mai rapid.Nu este chiar eficient sa cureti mai intai obiectele de mici dimensiuni. In schimb, da la o parte toate obiectele de pe rafturi, sterge piesele mari de mobilier, apoi curata fiecare obiect pe masura ce il asezi la locul sau.Acest lucru este valabil si pentru baie. Da la o parte toate produsele si obiectele de pe chiuveta, cada si rafturi, apoi pune detergenti pe aceste obiecte sanitare si pe vasul de toaleta.Dupa ce ai lasat solutia sa actioneze, sterge-le cu o laveta. La final, spala toate obiectele din baie in cada sau chiuveta si asaza-le la loc.In loc sa stergi praful cu carpa si solutia pentru mobila, foloseste un pamatuf cu pene. Este usor de utilizat si ajunge si in locurile mai putin accesibile.De asemenea, este mai simplu si mai rapid sa treci cu pamatuful peste obiecte, decat sa le cureti cu o carpa pe fiecare in parte.Pamatuful nu este eficient daca stratul de praf este gros, ci merge mai multa pentru curatenia de intretinere.Produsele de curatenie de proasta calitate nu fac decat sa ingreuneze curatenia. Spre exemplu, un produs care nu este eficient te obliga sa freci mai mult timp depunerile din baie.In schimb, exista produse care curata eficient doar prin pulverizare si clatire. Acest lucru este valabil si pentru pardoseli. Detergentii de calitate, cum ar fi, te scapa de frecatul podelelor si te ajuta sa termini mai repede curatenia.De asemenea, nu te complica sa utilizezi produse diferite pentru fiecare material in parte si opteaza, pe cat posibil, pentru detergenti universali. Un burete magic te poate ajuta sa scapi rapid de murdaria de pe orice suprafata, fara a fi nevoie de solutii.Pastreaza toate ustensilele si produsele de curatenie in. Daca te intorci mereu la dulapul cu produse de igiena, iti vei pierde atat timpul, cat si rabdarea, ceea ce scade productivitatea.Desi este mai eficient sa cureti fiecare camera separat, pardoselile trebuie lasate la urma. Este mult mai eficient sa aspiri si sa dai cu mopul peste tot, la finalul procesului de curatenie.Nu in ultimul rand, este absolut necesar sa pastrezi, pe cat posibil, curatenia. Evita dezordinea si curata murdaria imediat ce apare.Daca te bazezi doar pe curatenia generala, aceasta se va transforma intr-un proces dificil, fiindca vei avea mai mult de munca. Atat timp cat curatenia este intretinuta zilnic, curatenia generala nu iti va fura mult timp.In concluzie, curatenia generala se poate face rapid si eficient, daca iei in considerare aceste trucuri utile.