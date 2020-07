ANALIZA: Aproximativ 135.000 de romani, interesati de apartamente in marile orase din Romania. Preturile sunt in scadere

Minus de 1,7% fata de trimestrul anterior

Cu exceptia Capitalei, preturile apartamentelor s-au majorat in marile orase

Cerere crescuta de case si vile nou construite

Ca activitate de tranzactionare, rezultatele pe 2020 sunt similare celor pe 2019

Si oferta a recuperat declinul provocat de pandemie

Cu toate acestea, cel mai recent raport releva doar o scadere moderata a preturilor locuintelor, ce nu a fost resimtita in toate marile centre regionale ale tarii.In plus, datele statistice arata ca atat cererea si oferta, cat si achizitiile de imobile si-au revenit, in buna masura, dupa impactul epidemiei de coronavirus."Piata rezidentiala a reactionat pozitiv imediat dupa ridicarea restrictiilor, astfel incat atat cererea, cat si oferta de proprietati si-au revenit gradual. Aproximativ 135.000 de potentiali cumparatori au fost direct interesati de achizitia de apartamente si case in cele sase centre regionale ale tarii. Desi acest numar este cu 21% mai mic fata de primele trei luni ale anului, totusi cererea este in continuare de patru ori mai mare decat oferta de proprietati rezidentiale. In cele sase mari orase au fost scoase la vanzare doar 14.300 de apartamente si case in imobile existente, in timp ce oferta in proiectele rezidentiale nu depaseste 19.000 de unitati la vanzare", spun reprezentantii Imobiliare.roDupa un avans de 2,7% in primele trei luni ale anului, preturile solicitate pentru proprietatile rezidentiale din Romania (atat apartamente, cat si case) s-au diminuat cu aproximativ 1,7% in perioada aprilie-iunie. Situandu-se sub pragul de 2%, scaderea consemnata trimestrul trecut a fost, totusi, una destul de moderata - si cu totul explicabila, de altfel, avand in vedere piedicile aparute in procesul de concretizare a tranzactiilor imobiliare De mentionat ar fi ca o usoara scadere a preturilor (asimilabila, mai degraba, unei stagnari) a mai avut loc in cel de-al treilea trimestru din 2017, cand pretentiile vanzatorilor s-au diminuat cu doar 0,2% in decursul a trei luni. In rest, evolutiile trimestriale ale preturilor solicitate de vanzatori au fost, in ultimii sase ani, exclusiv pozitive - fara insa ca marjele de crestere sa atinga vreodata pragul de 5%.In marile centre regionale, tendinta generala de scadere a preturilor nu s-a facut foarte simtita, trimestrul trecut, in ceea ce priveste apartamentele disponibile spre vanzare. Astfel, cu exceptia Capitalei, toate orasele cu peste 200.000 de locuitori din Romania auconsemnat, pe acest segment de piata, evolutii pozitive comparativ cu primele trei luni din an - marjele de crestere situandu-se, insa, in majoritatea cazurilor, sub pragul de 2%.Pe primul loc in clasamentul national al oraselor cu cele mai mari preturi se situeaza in continuare Cluj-Napoca (cu o medie de 1.800 de euro pe metru patrat util, dupa un avans de 2,2% la trei luni), capitala Transilvaniei fiind urmata de Bucuresti (cu -0,5%, pana la 1.450 de euro pe metru patrat), Timisoara (+0,1%, pana la 1.270 de euro pe metru patrat), Constanta (+0,8%, pana la 1.240 de euro pe metru patrat), Brasov (+0,3%, pana la 1.200 de euro pe metru patrat), Craiova (+2,1%, pana la 1.150 de euro pe metru patrat), Iasi (+1,9%, pana la 1.060 de euro pe metru patrat) si, respectiv, Oradea (+1%, pana la 1.050 de euro pe metru patrat).Raportat la perioada similara a anului anterior, in toate marile orase analizate pot fi observate diferente pozitive in ceea ce priveste preturile solicitate de catre vanzatori.Cresteri anuale de doua cifre au avut loc in Cluj-Napoca (+14,3%), dar si in Bucuresti (+10,8). Cu marje de crestere destul de semnificative, pe urmatoarele locuri in clasamentul celor mai mari cresteri anuale se situeaza Braila (+9,1%), Constanta (+8,9%) si Oradea (+8,1).O analiza pe saptamani a evolutiei cererii de locuinte , de la inceputul lui februarie pana in prima jumatate a lunii iulie, releva ca acest indicator si-a revenit, in destul de buna masura, dupa impactul noului coronavirus asupra pietei imobiliare. Astfel, numarul vizitatorilor interesati de apartamente si case de vanzare in marile centre regionale ale tarii a atins punctul minim in saptamana 23-29 martie, adica imediat dupa declararea starii de urgenta. La acel moment, cererea se afla, in medie, la 29% din nivelul atins in saptamana 3-9 februarie.Dupa atingerea acestui prag de jos, interesul pentru achizitia de locuinte a crescut, treptat, in toate marile orase analizate: in saptamana 6-12 iulie, acest indicator a ajuns sa se situeze la aproximativ 70% din nivelul consemnat in luna februarie, inainte ca efectele epidemiei sa inceapa sa fie resimtite, propriu-zis, in piata.O tendinta interesanta, corelabila cu starea de urgenta si contextul de ansamblu al pandemiei, este reprezentata de cresterea numarului de potentiali cumparatori interesati de achizitia de case nou construite. La nivelul celor mai active sase judete ale tarii poate fi observat, in medie, un avans de 14% fata de cele trei luni anterioare. Exceptand Clujul (unde a avut loc o scadere), in celelalte mari judete au fost consemnate cresteri ale acestui indicator, in frunte cu Bucuresti-Ilfov (+22%) si Constanta (+15%)."In Romania, conform unui studiu Eurostat, jumatate din stocul de locuinte este mai vechi de 30 de ani. Tot conform studiilor, 46% din populatia Romaniei traieste in locuinte supraaglomerate, in timp ce media europeana este de 17% - suntem pe un rusinos loc unu. Avem, de asemenea, una din cele mai mici suprafete locative per locuitor, anume 24 de metri patrati, in vreme ce media europeana este de 40 de metri patrati. Cum s-ar traduce acest fapt? Printr-o accentuata nevoie de locuinte noi. Vestea buna este ca pandemia a adus, si ea, o cerere de locuinte noi - cu suprafete mai mari, cu terase mai generoase, care sa ofere si altceva in afara celor patru pereti: locuri de joaca, de recreere, spatii verzi generoase", afirma Antoanela Comsa, Director General Gran Via Romania si Presedinte AREI (Asociatia Investitorilor Imobiliari din Romania)Tendinta de revenire a interesului potentialilor cumparatori poate fi observata si analizand datele publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si centralizate de Analize Imobiliare. Dupa o scadere de aproximativ 34% a numarului de achizitii consemnate in aprilie 2020 fata de perioada similara din 2019 (de la 40.811 la 27.021 de operatiuni), in mai a fost consemnat un recul de 28% (de la 44.456 la 32.089 de operatiuni), insa in iunie piata a revenit pe crestere: in prima luna de vara au fost consemnate 46.818 vanzari de imobile, cu 16,4% mai mult decat in iunie 2019 (cand in intreaga tara erau tranzactionate 40.207 imobile).In acest context, datele ANCPI releva ca activitatea de tranzactionare consemnata in primul semestru din 2020 se situeaza, de fapt, la un nivel foarte apropiat de cel din perioada similara a anului anterior. Astfel, in primele sase luni din 2020 au avut loc, la nivel national, 239.109 vanzari de imobile (case, terenuri si apartamente) - nivel ce marcheaza o scadere de doar 1% fata de anul anterior (cand erau inregistrate 241.583 de contracte).La fel ca in cazul cererii, o analiza pe saptamani a evolutiei ofertei de locuinte releva ca si acest indicator a resimtit impactul masurilor impuse de autoritati in contextul noului coronavirus, dar ca, ulterior, si-a revenit in destul de mare masura. Astfel, in saptamana 23-29 martie, numarul caselor si apartamentelor scoase pentru prima data la vanzare reprezenta, in marile centre regionale ale tarii, o pondere de 39% din nivelul atins in saptamana 3-9 februarie.Cu toate acestea, toate marile orase au consemnat, per ansamblu, o tendinta de revenire a ofertei de locuinte nou scoase pe piata, astfel ca, in saptamana 6-12 iulie, acest indicator a ajuns sa recupereze aproximativ 97% din nivelul consemnat in luna februarie.