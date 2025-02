Certificat energetic - scurta prezentare

Orice locuinta, cladire de birouri sau cladire destinata altor activitati economice (hotel, scoala, magazin etc.), care urmeaza sa fie vanduta au inchiriata, are nevoie de un certificat energetic pentru ca tranzactia sa se desfasoare in mod legal, fara niciun fel de probleme.

Conform legii numarul 372 din 2005 si a legii 159 din 2013, foarte multe categorii de cladiri necesita intocmirea unui certificat energetic. De fapt, toate cladirile in care se desfasoara activitati umane au nevoie de un astfel de document.

Ce se intampla daca o locuinta se vinde fara certificat energetic?

Lipsa unui certificat energetic care sa insoteasca contractul de vanzare-cumparare sau inchiriere, poate sa duca la nulitatea contractului si la atacarea lui in instanta.

Ce cuprinde un certificat energetic?

Documentul cuprinde informatii legate de clasa de eficienta energetica a unei cladiri. Practic, auditorul energetic ia in considerare toate criteriile care ar putea sa aiba impact asupra eficientei energetice si pe baza acestora include cladirea intr-o anumita clasa.

Clasele energetice sunt notate cu litere de la A la G, A reprezentand cea mai eficienta solutie, iar G reprezentand lipsa performantei energetice.

Care sunt elementele luate in considerare la intocmirea unui certificat energetic?

Cele mai importante elemente ce se iau in considerare la intocmirea unui certificat energetic sunt urmatoarele:

Starea anveloparii cladirii. Peretii exterior, terasele, planseul si etanseitatea acestora la aer reprezinta criterii ce stau la baza certificarii energetice. Din acest motiv, cladirile anvelopate corect au sanse foarte mari sa beneficieze de o nota mai buna pe acest document.

Starea instalatiilor de incalzire si de alimentare cu apa calda;

Modul in care sunt folosite instalatiile de climatizare si de ventilatie.

Orientarea cladirii. Chiar si modul in care este orientata cladirea poate sa aiba un impact major asupra notei obtinute pe certificatul energetic.

De asemenea, conteaza si alte elemente, cum ar fi sistemul de iluminat din cladire sau sistemele de protectie solara.

Cine poate sa intocmeasca un certificat energetic?

Certificatul energetic poate sa fie redactat doar de catre un auditor energetic atestat. Exista doua tipuri de astfel de auditori: de gradul I si de gradul II. Primii au posibilitatea de a face si audit energetic, in timp ce auditorii din categoria a 2-a pot sa redacteze doar certificate energetice.

Atestarea auditorilor se poate face la Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Turismului.

Ce avantaje ofera existenta unui certificat energetic?

Chiar daca nu ar fi obligatoriu, certificatul energetic ar reusi sa ofere o serie de avantaje pentru toti cei care il detin. Astfel, o casa certificata energetic poate sa se vanda mult mai usor, iar daca clasa energetica in care se incadreaza imobilul este una superioara, poate sa castige un plus de valoare.

De asemenea, cumparatorii au garantia unei achizitii care sa nu le insele asteptarile.

Un certificat energetic este valabil timp de 10 ani si nu are un cost foarte mare, asadar, oricine isi permite sa obtina unul si sa se bucure de avantajele pe care le ofera.

