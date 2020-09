Covorasele dezinfectante opresc microbii la intrare

Pentru a asigura o protectie ideala a spatiilor, cele mai eficiente solutii sunt covorasele profesionale dezinfectante, care pot fi instalate la toate intrarile importante ale unitatilor.Sanito.ro este printre cele mai bune magazine de unde se pot achizitiona astfel de produse, deoarece pun la dispozitie o gama extrem de variata de covorase profesionale , create special pentru toate tipurile de spatiu, indiferent ca este vorba despre un covoras personalizat pentru firma, un covoras cu scurgere pentru usa rotativa de la intrarea intr-un hotel sau covorase industriale pentru spatii de productie, magazii sau fabrici.Nu traim intr-un loc curat si ferit de bacterii. De aceea, atat in spitale, cat si in spatii in care se pregatesc alimente sau se depoziteaza astfel de produse de origine vegetala sau animala, trebuie sa luam toate masurile de precautie pentru a evita contaminari ce pot duce la imbolnaviri serioase.Astfel, unele dintre cele mai importante tipuri de covorase sunt cele dezinfectante . Fiind recomandate pentru o multitudine de zone medicale, industriale si zone din segmentul alimentar, covorasele profesionale dezinfectante asigura o igienizare profesionala a spatiilor si o curatenie de lunga durata. De exemplu, covorasele de tip Sticky Mat au o eficienta de 99,9% atunci cand sunt utilizate si aplicate corect si cand straturile sunt curatate de uzura. Acestea au un sistem de eliminare a prafului si a impuritatilor certificat ISO.Dintre covoarele dezinfectante, demn de mentionat este si un produs extrem de apreciat, si anume Sani-Trax. Acest covor curata si dezinfecteaza pantofii si este recomandat sa fie folosit la intrarea in toate locurile unde este necesar un grad inalt de igiena. Varfurile din cauciuc flexibil elimina murdaria prezenta sub pantofi. Cand se paseste pe covor, capetele se indoaie si astfel, talpile se scufunda in solutie dezinfectanta. Aceasta dubla actiune, prin urmare, ajuta la evitarea oricarui tip de contaminare. Impreuna cu acest covor se pot folosi amoniu cuaternar, iod, clor sau orice alta solutie profesionala care dezinfecteaza. Majoritatea dezinfectantilor sunt solutii concentrate si trebuie diluate inainte de utilizare. Pentru a obtine diluarea corespunzatoare, este recomandat sa se urmareasca indicatiile de pe eticheta. Acest covor este un compus robust din cauciuc, proiectat sa reziste la majoritatea produselor de curatare, la modificari chimice si de temperatura.Indiferent de tipul de spatiu in care sunt folosite, covorasele profesionale dezinfectante raspund tuturor necesitatilor de curatenie si igiena, imbinand astfel un design placut, cu utilitatea si calitatea.Covorasele profesionale sunt extrem de variate: covorase dezinfectante, covorase HoReCa, pentru birou, industriale, de protectie si multe altele. Covorasele sunt recomandate si pentru intrarile in cladirile publice, spatii comerciale, aeroporturi, cladiri industriale, fabrici, clinici medicale, hoteluri si banci. Acestea sunt special concepute astfel incat sa reziste uzurii, atat la interior, cat si la exterior, unde gradul de murdarire si traficul sunt intense. Materialele profesionale din care sunt realizate garanteaza o utilizare de durata, in conditii intense de folosire.