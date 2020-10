Cu cat s-ar putea ieftini casele de la 1 ianuarie, dupa scaderea TVA la locuinte

Cum s-a schimbat legea

Bancherii sunt precauti cu cei care vor credite imobiliare

Astfel ca, daca inainte pentru o casa de 140.000 de euro se platea o TVA de 19%, adica un plus de 26.600 de euro, de la 1 ianuarie, de cand va intra in vigoare noua lege, la o locuinta de 140.000 de euro se va plati TVA de 5%, adica doar 7.000 de euro. In acest caz, se face o economisire de aproape 20.000 de euro.Daca vorbim despre o casa de 120.000 de euro, TVA de 19% mai inseamna un adaos de 22.800 de euro, ceea ce ridica pretul casei la 142.800 de euro, pe cand de la 1 ianuarie 2021, cu TVA de doar 5%, pretul de achizitie se ridica la doar 126.000 de euro.Acelasi lucru este valabil si pentru o locuinta de 100.000 de euro, care acum in mod normal costa cu TVA 119.000 de euro, iar de la inceputul anului viitor va costa doar 105.000 euro.Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite, iar prevederile prezentei legi intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2021.Potrivit proiectului legislativ, cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei.Prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 de metri patrati, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice.Desi preturile au crescut, in ultimii doi ani, la locuintele cu curte cu peste 20%, bancherii spun ca ei nu au sesizat o crestere a acestora in ultima vreme."Nu am sesizat o crestere substantiala a preturilor locuintelor si atunci putem spune ca profilul clientilor care aplica pentru acest tip de credit este acelasi. Apetitul nostru de risc este acelasi, ca atare, din perspectiva gradului de indatorare nu percepem o schimbare", a declarat Dana Dima, vicepresedinte Retail & Private Banking, Banca Comerciala Romana.Cu toate acestea, bancile sunt pregatite sa domoleasca riscurile creditarii care vin cu noua criza economica ce ne va lovi in 2021, asa cum estimeaza tot mai multi analisti economici.