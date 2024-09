Cum alegi cea mai potrivita canapea extensibila

Canapeaua a devenit, in ultimele decenii, vedeta livingului oricarei case. O piesa fundamentala de mobilier in cultura occidentala, canapeaua a ajuns piesa centrala si a mobilei din casele romanilor.

In perioada comunismului, lipsa spatiului - majoritatea traind in apartamente "cutii de chibrituri - obliga familiile, majoritatea cu multi copii, sa mobileze sufrageria ca un al doilea (sau al treilea) dormitor. Dupa Revolutie, insa, canapeaua si-a castigat locul central in case.

Romanii, insa, inca tributari nevoii de a avea un al doilea pat in casa, fie pentru rudele venite in vizita pe neasteptate, fie pentru un prieten ramas peste noapte, prefera canapelele extensibile, care pot deveni oricand un pat. Si unul confortabil, tinand cont de conditii.

Canapele extensibile - oferte (LINK)

Ceea ce nici macar nu e un lucru rau. Sa fii practic atunci cand vine vorba de amenajarea si mobilarea locuintei este un lucru pe care occidentalii abia acum incep sa-l descopere.

O canapea extensibila, cu dubla ei functie, de canapea si pat, este mai mult decat binevenita in orice casa. Niciodata nu stii cand ai nevoie de un pat in plus, fie pentru oaspeti, fie pentru unul dintre parteneri, in cazul in care survine o cearta inopinata cu celalalt.

Tocmai de aceea, tinand cont de acest rol decisiv al canapelei in casa, e importanta alegi una de calitate, care sa dureze ani buni. Cu putin noroc, canapeaua va dainui atat de mult, incat va deveni practic un membru al familiei.

Ads

Alegerea unei canapele extensibile este un proces important, pentru ca iti va influenta pentru mult timp confortul, spatiul si aspectul estetic al casei. Este, asadar, esential, sa dedici timp acestui lucru, sa te documentezi si, in final, sa alegi cea mai buna canapea extensibila pentru casa ta.

Canapele extensibile - oferte: LINK

Pe langa aspectul estetic, care poate fi imbunatatit considerabil prin alegerea unei canapele potrivite, la fel de importante sunt confortul asigurat de canapea. Pe ea vei petrece momente importante si cea mai mare parte a timpului petrecut acasa.

Fie ca te uiti la televizor, ca stai la o sueta cu prieteni sau membri ai familiei, ca citesti o carte, ca-ti bei cafeaua, ca te joci cu copilul sau cu animalul de casa sau chiar ca dormi, canapeaua este o piesa de mobilier foarte des utilizata.

Cum alegi insa o canapea extensibila potrivita? Mai intai, cum e si firesc, trebuie sa tii cont de spatiul de care dispui. Dimensiunile sunt foarte importante. Atat ale ei, cat si ale camerei in care va fi amplasata.

Ads

Oferte canapele LINK AICI

De aceea, inainte de a porni la "vanatoare" de canapele extensibile, trebuie sa masori locul in care planuiesti sa amplasezi canapeaua si sa tii cont ca trebuie sa aiba spatiu suficient si cand o extinzi, adica atunci cand devine pat. Trebuie ca la final sa ramai si cu suficient spatiu de manevra prin camera, pentru a nu bloca accesul.

Dincolo de dimensiuni, trebuie sa tii cont si de nevoile tale. Cate persoane sunt in casa? Cate ar folosi in acelasi timp canapeaua? E suficient una cu doua locuri? Dar cu trei? Cu patru? Una cu coltar?

Cel mai des intalnite sunt canapelele extensibile pentru doua sau trei persoane. Dupa extensie, cele mai frecvente lungimi sunt de 180 sau 200 de centimetri. E important de stiut cat spatiu ai la dispozitie, pentru ca uneori diferenta de doar 20 de centimetri este insurmontabila.

Canapele extensibile - oferte (LINK)

Ads

Forma canapelei este aleasa in functie de gusturile fiecaruia si mai putin din ratiuni de confort. In functie de forma, canapelele se impart in patru ctegorii, insa sunt si situatii cand o categorie imprumuta din elementele altei categorii pentru un aspect diferit:

- canapele modulare - principalul avantaj al acestora este ca sunt usor de integrat in orice spatiu, fiind destul de versatile, usor de combinat si de mutat

- canapele rectangulare - principalul avantaj al acestor canapele este ca se potrivesc usor la orice stil, sunt usor de integrat in estetica livingului si destul de accesibile din punct de vedere financiar.

- canapele in stil englezesc - incadrate in stilul clasic, acest gen de canapele se evidentiaza prin arcuirea cotierelor si spatarului si prin picioarele de lemn. Acest tip de canapea extensibila nu se potriveste in orice fel de decor si, in general, sunt destul de scumpe.

- canapele in stil frantuzesc - la fel ca cea englezeasca, canapeaua in stil frantuzesc necesita un studiu aprofundat al esteticii casei in care este amplasata, fiind un model considerat "de lux", caracterizata printr-o parte proeminenta a spatarului (cocoasa de camila).

Evident, mai exista coltarele sau canapelele sectionale - in forma de L sau U, care ofera un numar mai mare de locuri, dar pentru acestea ai nevoie si de mai mult spatiu.

Indiferent ce alegi, tine cont ca vei petrece o multime de timp pe canapeaua respectiva. Asa ca alege gandindu-te la confortul si la starea ta de bine.

Ads