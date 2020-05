Cum sa-ti (re)amenajezi terasa sau balconul cu investitii minime

Ziare.

com

Indiferent ca locuiesti in oras sau la tara, in mod sigur dispui de un balcon sau o terasa. Este spatiul unde acum, pe perioada izolarii, poti sa te bucuri de soarele de primavara si sa respiri putin aer curat. Poti profita de aceasta perioada pentru a-ti (re) amenaja acest spatiu in aer liber si a-i da un aspect placut si confortabil.Indiferent de dimensiunea balconului tau, ai nevoie doar de cateva tehnici si idei pentru a crea senzatia de spatiu mai mare, unde sa poti sa iti bei cafeaua de dimineata, sa citesti o carte sau sa te relaxezi. Decoreaza peretii, joaca-te cu diverse modele de pardoseala, adauga o bancuta, amenajeaza un colt verde. Nu este nevoie sa investesti in piese de mobilier si decoratiuni scumpe, ci doar sa adaptezi ceea ce ai deja prin casa.In functie de spatiul de care dispui, poti alege dintr-o varietate de corpuri de iluminat exterior , acestea fiind foarte importante pentru crearea unei ambiante placute. Ai de ales intre lampile cu alimentare solara si surse de iluminat cu LED pentru exterior. De exemplu, pentru o cina romantica sub stele, lumina furnizata de o lampa solara este ideala. Iar o ghirlanda de felinare din hartie va face ca terasa ta sa arate ca o taverna in zilele de vara.Alege piese de mobilier pliante, de exemplu, o masa si doua scaune, pentru ca nu ocupa mult spatiu pe balcon. Vei putea profita astfel de zilele cu soare pentru a lua masa "in oras".Sau, in functie de spatiu, amenajeaza o bancheta fixa. Pentru o astfel de bancheta te poti inspira din mediul online, unde vei gasi, de exemplu, idei de mobilier de exterior creat cu costuri minime, din paleti. O bancheta din lemn va oferi o nota de caldura acestui spatiu de relaxare.Iar, pentru o nota boema sic, poti opta pentru mobila din paie sau fier forjat.De asemenea, daca spatiul o permite, pe terasa poate fi instalat un hamac. Este un obiect perfect pentru relaxare si visare. Astfel, pentru o siesta in paradis, nu ai nevoie sa te deplasezi la capatul lumii.Pentru ca spatiul sa devina confortabil, foloseste multe perne pufoase si cateva pleduri.Iar, pentru un aspect luxos, foloseste un covor pentru a acoperi pardoseala.In ceea ce priveste textilele, daca in balcon sau pe terasa domina nuantele de lemn si albul, poti profita de ele pentru a aduce un plus de culoare. In prezent, sunt in tendinte nuantele de roz, gri si verde.Nu uita de coltul verde, pe care il poti crea cu ajutorul unor jardiniere si al unor ghivece suspendate. Sau poti opta pentru un singur copacel ori o planta de dimensiuni mai mari, care va crea impresia de spatiu generos.Alege soiuri care rezista la temperaturile de afara, exotice precum eucaliptul, iedera, dar si plante cu flori, ca iasomia si glicina, suculente ori cactusi si nu uita sa le uzi regulat, in functie de nevoi.De asemenea, alege ghivece din ceramica pentru un aspect natural. Un balcon plin de flori va avea intotdeauna aspectul unui colt de paradis.Daca balconul nu este inchis cu geamuri, protejeaza-te de sunetele de afara cu ajutorul unor panouri din bambus. Sau, pentru un aspect mai rustic, daca te pricepi ori cunosti un mester, poti construi o mica pergola.De multe ori abandonat, exteriorul unei locuinte , fie balcon sau terasa, merita toata atentia ta. Iar, pentru a da viata acestui spatiu exterior, nu ai nevoie sa apelezi la un specialist. Cateva trucuri si o buna doza de inspiratie sunt suficente pentru a-l transforma intr-un spatiu util pentru relaxare.