Cum transformi vechea bucatarie intr-una contemporana

Tocmai de aceea nu este niciodata prea tarziu sa incepi procesul de modernizare a bucatariei. Iata cateva aspecte cheie de care sa tii cont cand decizi sa faci asta:Cele mai multe apartamente sau case in stil contemporan urmeaza linia minimalismului, indiferent de incapere. Bucataria nu trebuie sa fie o exceptie, asa ca alege piese de mobilier cu linii simple, in culori precum gri, alb sau negru, dar si culoarea lemnului natural. Opteaza pentru electrocasnice incorporabile la pachet pentru a pastra bucataria cat mai ordonata si spatioasa si ia in considerare aspectul modern al acestor tipuri de electrocasnice.Piesele de mobilier din bucatarie, cat si materialele pe care le alegi trebuie sa lase o impresie puternica prin simplitate si eleganta. Stilul contemporan este curajos, dar modest. La capitolul tapiterii si alte textile pe care le alegi pentru bucatarie, renunta la elementele dragute si inflorate sau la culorile prea indraznete. Bucataria trebuie sa pastreze un aer cochet, ordonat si aerisit.Bucatariile moderne nu mai sunt o incapere in care cel care gateste se izoleaza pentru a pregati masa. Acum, bucatariile devin un spatiu de socializare si sunt incluse in structura generala a locuintei. Cele open space sunt printre optiunile populare pentru majoritatea familiilor tinere, dar si pentru dezvoltatorii care construiesc blocuri noi, in complexuri rezidentiale. De regula, aceste bucatarii contin si o zona de dining instalata chiar in acelasi spatiu si evidentiata ca o parte importanta a intregului spatiu.Daca vrei sa faci o modificare importanta in bucataria ta traditionala, renunta la un perete si deschide-o complet sau delimiteaz-o de restul casei printr-un bar. In jurul acestuia poti instala scaune inalte, pentru ca zona sa-i invite pe cei din familie sau pe prieteni sa petreaca mai mult timp impreuna, la un pahar de vin sau chiar la micul dejun. Aceasta optiune este potrivita si daca ai o bucatarie de mici dimensiuni care nu-ti permite sa instalezi o masa de dining pentru intreaga familie si pentru invitati.Cand faci o renovare serioasa, primul lucru la care te gandesti este perioada care va trece pana la urmatoarea schimbare. Pentru a evita numeroase modificari de-a lungul timpului, opteaza pentru elemente care nu se demodeaza si care isi pastreaza functionalitatea in timp. Stilul contemporan nu este definit de reguli stricte, ci se bazeaza mai mult pe simplitatea pieselor si felul in care acestea reusesc sa dea personalitate unui spatiu.Opteaza pentru sertare si dulapuri cu sisteme de amortizare, deschidere prin apasare, fara manere. Atmosfera din bucatarie este dictata de toate aceste elemente care nu doar ca evidentiaza stilul de design ales, dar te ajuta in toate activitatile de zi cu zi. Amenajarea unei bucatarii moderne trebuie sa se bazeze pe functionalitate inainte de toate, iar daca vrei ca aceasta sa treaca testul timpului, vei avea nevoie de cat mai multa deschidere spre nou.