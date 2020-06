De ce iubim parchetul

Ziare.

Cu toate acestea, avantajele pe care le aduce depasesc cu mult costul suplimentar initial.Lemnul a fost considerat intotdeauna accesibil doar celor bogati.Metodele moderne de productie de astazi, arata ca unele tipuri de pardoseli pot fi produse ieftin, facand pardoselile din lemn accesibile tuturor bugetelor.Pardoselile din lemn de buna calitate dureaza zeci de ani si cu o intretinere minima, acestea pot arata chiar mai bine pe masura ce anii trec. Prin comparatie, un covor trebuie schimbat la fiecare 5 ani, din cauza petelor sau uzurii. Podelele din lemn sunt mai usor de curatat decat covoarele si in plus, sunt mai igienice decat covoarele.Exista rapoarte ingrijoratoare, care detaliaza parazitii pe care covoarele le pot adaposti. Daca ar fi sa cititi aceste rapoarte, ati renunta, probabil, la ideea de covor. Produsele de curatat covoare sunt adesea nocive pentru persoanele care sufera de alergii.O podea din lemn elimina acest risc, in special pentru proprietarii animale de casa. Nu numai ca pardoselile din lemn sunt mai igienice, dar covoarele prind mirosuri neplacute, fie de la animale, fie de la diverse produse care au fost varsate pe ele.Mirosul unei podele din lemn lustruit este o incantare si va va face casa mult mai primitoare.Un alt beneficiu al pardoselii din lemn este acela ca lemnul ofera un mediu excelent pentru incalzire prin pardoseala, care in aceste zile este considerat de departe cel mai eficient mod de a va incalzi casa.Cat priveste pardoselile din piatra si faianta, desi la fel de igienice si usor de intretinut ca si lemnul, acestea nu au aceeasi caldura si eleganta pe care o au podelele din lemn.In plus de cele enuntate anterior, un alt avantaj important este plus valoarea adaugata casei tale Casele cu parchet se vand mai usor in comparatie cu casele cu alte finisaje ale podelei.Nu exista nicio indoiala ca valoarea casei dvs. creste ca urmare a amenajarii unei podele din lemn. Concluzia este ca pardoseala din lemn are o serie de avantaje fata de alte tipuri de pardoseli. Poate costa ceva mai mult, dar pe termen lung sunt mult mai economice, asa cum am prezentat anterior.Analizati cu atentie inainte de a face alegerea pentru finisajul podelei, deoarece nu numai ca aceasta este o investitie pe termen lung, dar poate afecta sanatatea familiei, timpul tau, valoarea si designul interior al casei tale.Daca intrebam pe oricine a ales parchetul in detrimentul altor tipuri de pardoseli, probabil va spune ca a fost cea mai buna decizie pe care au luat-o pentru casa.