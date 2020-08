De ce sunt importante ferestrele casei?

Ferestrele reprezinta elementele constructive cu rol de inchidere, menite in prima faza sa asigure temperatura optima in interiorul locuintelor noastre si sa ne protejeze de intemperiile din exterior. Aceasta ar fi o prima definitie a ferestrelor, insa ele sunt mai mult decat atat, deoarece existenta lor are implicatii majore la nivel de confort al locuintei.Studiile arata ca ferestrele sunt in general modalitatile cele mai uzuale prin care hotii patrund intr-o incinta. Mai ales daca vorbim despre case pe pamant sau de locuinte aflate la parterul blocurilor, in general ferestrele uitate deschise fac deliciul hotilor. Ferestrele din termopan au rolul de a inchide complet o locuinta, fara a lasa vreo bresa in ceea ce priveste intrarea prin efractie. Practic cladirea este inchisa complet, nepermitand nimanui accesul inauntrul acesteia.Pentru a realiza un element care sa inchida ermetic structura,reprezinta o solutie excelenta, deoarece ele reusesc sa acopere acest aspect.Garniturile speciale ale ferestrelor termopan sunt dimensionate astfel incat inchiderea sa se realizeze perfect, etans, fara eroare. Ferestrele reprezinta astfel o parghie de siguranta, deoarece inchiderea va fi una sigura, fara posibilitatea deschiderii din interior. Sticla poate fi armata sau nu, iar profilele sunt rezistente la socuri mecanice.Ferestrele potrivite vor avea sisteme performante de inchidere, care vor permite aerisirea chiar si daca nu sunt complet deschise. Astfel, spre deosebire de ferestrele cu tamplarie din lemn, spre exemplu, ferestrele termopan pot fi utilizate pe modul oscilo-batant, permitand aerului sa circule in scopul aerisirii. Acest mod de utilizare poate fi utilizat cu precadere in timpul sezonului rece, pentru o aerisire constanta, insa fara a scadea in mod rapid temperatura camerei. Aerul rece se va amesteca cu aerul cald, pastrandu-se astfel o temperatura constanta pana la aerisirea totala a camerei.In special in timpul sezonului rece avem nevoie de asigurarea unui spatiu inchis, care sa nu realizeze schimburi de temperaturi cu exteriorul. Iarna este foarte importanta conservarea caldurii la interior, iar in acest sens concura deopotriva termosistemele si sistemele de inchidere ale suprafetelor vitrate, adica ferestrele.Ferestrele trebuie sa aiba o inchidere foarte buna, iar noile generatii de geamuri termopan, sunt dotate cu foi de geam tratate special si armate pentru a oferi o eficienta termica sporita. In plus, geamurile termopan reduc riscul aparitiei condensului, lucru care poate avea implicatii pozitive asupra intregii locuinte.Profilele, impreuna cu foile de geam, constituie un ansamblu etans care are rolul de a izola complet incinta locuintei. In functie de grosimea profilului se foloseste un anumit numar de foi de geam, drept pentru care la o grosime mai mare a profilului se poate ajunge pana la trei foi de geam.Cele trei foi vor avea rolul de asemenea de a reduce nu doar transferul termic spre exterior, ci si zgomotele venite dinspre exterior. Acesta este motivul pentru care atunci cand inchidem o fereastra din termopan, zgomotul este puternic atenuat, creand asadar un mediu confortabil pentru utilizator.Suprafetele vitrate au rolul de a permite luminii naturale sa intre in interiorul locuintelor. Foarte interesant la tamplaria PVC este faptul ca ea nu permite razelor UV sa intre in casa, drept pentru care nici nu te vei putea bronza in casa.Asadar foile de geam ale ferestrelor casei functioneaza si ca filtru UV, in timp ce ofera avantajul iluminarii naturale. Din acest motiv ferestrele se dispun in mod constructiv (acolo unde este posibil) cu orientare majoritara spre rasarit, pentru a beneficia de iluminatul natural, reducand astfel costurile in ceea ce priveste consumul de energie.Daca privim in detaliu, ferestrele casei au si rol estetic, deoarece nu ne-am putea inchipui o casa fara acestea. Ferestrele reprezinta mai mult decat simple sisteme de inchidere, iar din acest motiv ele ar trebui sa fie alese cu grija, respectand standardele de calitate proprii.Desi par la fel, ferestrele se diferentiaza prin costuri, calitate si beneficii, prin sisteme inovative si tehnologii de top, care pot face diferenta atunci cand vine vorba despre casa ta.In definitiv, casa ta, confortul tau, asa ca de ce sa nu alegi pentru tine si cei dragi tie, cele mai eficiente ferestre termopan?