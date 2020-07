Descopera o oferta diversificata de centrale termice pentru orice locuinta

Oferta deeste astazi foarte diversificata si oricare dintre noi poate gasi cea mai buna varianta pentru locuinta sa. Indiferent daca locuim la casa sau la bloc, indiferent daca dorim sa avem o centrala termica pe gaz, o centrala electrica sau una care functioneaza pe combustibil solid, piata de astfel de sisteme de incalzire este foarte numeroasa.Atunci cand avem la dispozitie o oferta foarte numeroasa si cu o mare varietate de modele alegerea unei centrale termice poate fi relativ dificil de facut. Pentru a veni in sprijinul acelora care urmeaza sa achizitioneze o centrala termica pentru incalzirea locuintei subliniem principalele criterii de care trebuie tinut cont atunci cand vine vorba de a alege un astfel de sistem de incalzire.In primul rand vorbim despre suprafata care urmeaza a fi incalzita cu ajutorul centralei termice. Astfel, pentru apartamente de 2-3 camere puterea centralei termice poate varia incepand de la 7 kW si pana la 16 kW. Pe de alta parte daca vorbim despre o casa cu mai multe camere si cu suprafata mai mare, puterea centralei trebuie sa fie mai mare.Un al doilea criteriu in alegerea centralelor termice este dat de tipul agentului termic folosit. Din acest punct de vedere putem gasi centrale pe gaz, centrale electrice sau centrale pe lemne, peleti sau alte tipuri de combustibil solid.Din perspectiva agentului termic folosit pentru centrala termica trebuie analizat si costul pe care il va da consumul din lunile de iarna al centralei pentru care am optat. Cu alte cuvinte costurile cu agentul termic trebuie sa se regasesca de asemenea in cadrul criteriilor pe baza caruia alegem o centrala termica.Si tot aici trebuie amintit un alt criteriu, cel al eficientei centralei respective. Este recomandat sa optam pentru centrale electrice din categoria A sau A+, iar in cazul centralelor termice pe gaz pentru cele incadrate in categoria ErP.Alte criterii asupra carora trebuie sa ne aplecam atunci cand vine vorba despre achizitionarea unei centrale pentru incalzirea locuintei se refera la nivelul de zgomot produs de aceasta, dar si la sistemele de siguranta privind eliminarea noxelor sau la sistemul de avertizare cu privire la eventualitatea lipsei de gaz.Pornind de la aceste criterii mai sus amintite avem deja o baza solida atunci cand vine vorba sa cautam o centrala termica potrivita pentru locuinta noastra. Desi astazi putem gasi astfel de sisteme de incalzire in foarte multe magazine, cea mai buna alegere o reprezinta magazinele specializate in vanzarea de sisteme de incalzire si de accesorii pentru aceste sisteme.Un astfel de magazin specializat unde vei putea gasi foarte multe modele si brand-uri de centrale termice este magazinul online Aleroma.In oferta acestui magazin poti gasi atat centrale pe gaz, cat si centrale electrice sau centrale termice pe lemne. Modelele de centrale pe lemne sunt fie cu gazificare, fie modele fara gazeificare.Indiferent daca locuiesti intr-un apartament si ai nevoie de o centrala termica pentru apartament ori daca locuiesti la casa si ai nevoie de un sistem de incalzire pentru o surprafata mai mare, in oferta magazinului Aleroma vei putea gasi tot ceea ce ai nevoie in domeniul centralelor termice.Intreaga oferta de centrale termice si specificatiile tehnice pentru fiecare model de centrala termica sunt disponibile pe