Plante care pot curata aerul poluat, in locuintele noastre

Ziare.

com

Stim deja ca poluarea ne afecteaza serios sanatatea.Nu ne sta in putere sa schimbam fundamental aceasta stare de fapt, totusi, am putea incerca macar in locuintele noastre, unde ne retragem la finalul unei zi ostenitoare, sa curatam un pic aerul pe care il respiram noi si copiii nostri. The Smart Local propune o lista cu cateva plante, care ar reprezenta un plus de aer curat pentru casele noastre.Oamenii de stiinta au descoperit in jur de 20 de plante care fac parte din aceasta familie de plante, despre care sustin ca este un umidificator natural. O astfel de planta in dormitor este de ajutor pentru cei se trezesc cu gatul iritat.Monstera nu este pretentioasa, rezista cu bine si la soare, si la umbra, cu ingrijiri minime. Totusi, din motive estetice, dar si din motive legate de sanatatea plantei, nu este recomandata o expunere limitata la soare -exista pericolul ca frunzele ei sa se micsoreze.Areca reuseste sa neutralizeze diferitele mirosuri din aer, tocmai din acest motiv, saloanele de spa il folosesc pentru a mentine calitatea aerului.In locuinte , Areca imbunatateste calitatea aerului camerele in care lemnul pardoselilor sau al mobilelor a fost tratat cu vopsele, acetona, sau alti diluanti.In ceea ce priveste ingrijirea plantei, expertii ne recomanda sa folosim peleti fertilizanti si sa ajutam radacinile sa respire, asta pentru a beneficia din plin de "abilitatile" acesteia.Pentru persoanele alergice la polen, dar care vor totusi sa aiba un colt de verdeata in casa, arborele de cauciuc se dovedeste a fi alegerea ideala.Atunci cand este tinut in interior, nu produce atat de multe flori si fructe, ceea ce reduce considerabil problemele cu alergiile.Studiile au aratat ca arborele de cauciuc absoarbe formaldehida, dioxidul si monoxidul de carbon din aer, fiind astfel perfect pentru apartementele proaspat renovate.Arborele de cauciuc se dovedeste a fi tot o planta nepretentioasa, putand trai cu o cantitate redusa de apa, fiind chiar fericita in soluri mai uscate.Aceasta planta reuseste sa absoarba o multime de compusi daunatori din aer, printre care xilenul, toluenul si formaldehida.Planta paianjen se dezvolta destul de repede si da nastere la multi "pui", plantute mai mici care atarna din ghiveci, intr-un mod asemanator paianjenilor, si care pot fi replantate fara mari bati de cap.Planta sarpe, cunoscuta stiintific sub numele de Sansevieria cylindrica, transforma dioxidul de carbon in oxigen, in timpul noptii.De asemenea, ne protejeaza in timpul somnului de noxe precum benzenul si formaldehida.Si aceasta planta are nevoie de ingrijiri minime, expertii explicand ca o udare pe saptamana ii este suficienta.Singurul ei dezavantaj este ca poate creste in inaltime destul de mult, astfel ca este recomandata asezarea ei pe podea.Bine cunoscuta pentru propietatile ei extrem de benefice in ingrijirea pielii si tratarea diferitelor probleme de sanatate, aloe vera elimina si o parte a microorganismelor din aer, un avantaj deloc de ignorat in sezonul gripal, cu atat mai mult acum, in vremuri de pandemie.In comparatie cu plantele pe care vi le-am prezentat pana acum, aloe vera este ceva mai sensibila. Expertii ne recomanda sa evitam expunerea ei prelungita la lumina solara directa.Bambusul produce ioni negativi care se ataseaza de particulele de praf, de fungi, de bacterii si de alti germeni, astfel incat acestia cad pe podea. Suprafata extinsa a frunzelor acestei plante face ca ionio sa fie raspanditi mult mai eficient.Deasemenea, bambusul poate elimina benzenul si formaldehida din aerul pe care il respiram. Trebuie precizat, insa, ca aCrinul pacii isi are originea in padurile tropicale, ceea ce inseamna ca poate prospera si in mediile cu mai putina lumina, putand fi asezat in camere in care nu patrunde lumina naturala. Un alt plus al acestei plante este ca poate absorbi tricloretilena si amoniacul din jurul ei.Peste 3.000 de specii si o multitudine de culori.In afara aspectului estetic deosebit, orhideea se dovedeste a fi extrem de benefica pentru un aer mai curat in casele noastre, absorbind substante periculoase precum xilenul, toluenul, cloroformul si acetona.Orhideea este insa o planta care are nevoie de multa grija: cel putin opt ore de lumina solara si un pamant care sa asigure un drenaj rapid si eficient al apei, pentru o dezvoltare sanatoasa.