Se cauta solutii pentru construirea unor locuinte-tip de numai 20.000 sau 30.000 de euro - concurs de arhitectura

Concursul "Acasa pentru umanitate", lansat in deschiderea Anualei de Arhitectura Bucuresti 2020 si adresat profesionistilor din zona de proiectare, are premii in valoare de 13.400 de euro. In data de 22 mai 2020 va avea loc o conferinta online care va cuprinde discutii pe tema de concurs si la care inscrierile pot fi facute pana in 21 mai. Vor urma doua runde de intrebari si raspunsuri, iar in perioada 27 iunie - 06 iulie 2020 vor putea fi inscrise proiectele.Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul concursului: