Soba pe lemne - Sfaturi pentru cei care tocmai au achizitionat

Sfaturile noastre se vor axa pe produsul comercializat de magazinul online MetaloChimice.ro soba pe lemne Godin . Este solutia perfecta pentru o locuinta care nu este racordata la un sistem centralizat de incalzire sau la o instalatie de gaze naturale. Tine loc si de soba, si de plita, fiind foarte avantajoasa din punct de vedere al costurilor initiale de cumparare a produsului, de intretinere si functionare.prezinta urmatoarele caracteristici:Are o greutate de 28.4 kg este prevazuta cu plita si usi dinsi are cuptorul captusit cu, care ii ofera o izolatie foarte buna.Pegasiti sobe piese si accesorii necesare montarii si functionarii: coturi si burlane, cos fum, palarie horn, recuperator caldura, reductie burlan, pe care le puteti achizitiona separat sau la pachet cu soba godin.Samota este o caramida speciala, cu proprietati refractare, ceea ce inseamna ca materialul este capabil sa reziste la temperaturi inalte, chiar si de peste 1000 de grade Celsius, fara sa isi schimbe forma sau compozitia fizica si chimica. Caramida refractara este utilizata la izolare, prin captusirea unor echipamente care trebuie sa functioneze la temperaturi extrem de mari.Fonta este un material foarte robust, cu o durata de viata foarte mare si performanta tehnica ridicata. Este un aliaj casant de fier, carbon si alte elemente. Este un material longeviv in durata de viata a acestuia putand sa ajunga la 30 de ani. Are un aspect masiv si nerafinat, dublat de o masa considerabila ceea ce face ca sobele sa fie foarte grele si solide.Unde poate fi instalata soba pe lemneToate sobele si cuptoarele cu lemne necesita o distantare suficienta fata de pereti sau alte obiecte. Exista standard de distante minime specifice intre partea inferioara, superioara, laterala, fata si spate a sobei si toate materialele combustibile. Un spatiu liber insuficient poate ajuta caldura produsa de soba sa patrunda in combustibilii din apropiere, provocand un incendiu grav. Soba trebuie sa stea pe o suprafata care suporta greutate mare, neaparat cu picioarele montate.Hornul de fum pentru o soba cu lemne trebuie sa fie unul extrem de rezistent. Fumul evacuat dintr-o soba pe lemne poate genera probleme, daca temperatura sa nu e in concordanta cu hornul casei. Astfel, daca avem un horn neizolat, temperatura gazelor de la intrare va scadea foarte mult pe lungimea acestuia, ingreunand tirajul si condensand vaporii rezultati din ardere, care se vor transforma in scurgeri negre de gudron.Multe case mai vechi au cosuri fara captuseala construite din caramida dubla. Acestea pot fi utilizate pentru o soba cu lemne doar dupa verificarea atenta a tuturor componentelor.Prin urmare, pentru o soba pe lemn trebuie un horn rezistent la temperaturi medii de 400-600 grade C, dar care pot ajunge si la 1000 grade. Izolatia este esentiala! Daca aveti un horn de calitate din caramida, prefabricate sau din table, dar cu perete dublu si izolatie de vata minerala, puteti evacua pe el gaze mai putin fierbinti sau foarte fierbinti. Daca nu se face izolarea corespunzatoare, atunci scade durata de viata a cosului de fum sau, mai rau, se poate declansa aprinderea materialelor inflamabile ce se ating de cos (acoperis, folii, copaci sau alte materiale).Cosul unei sobe pe lemn trebuie curatat de doua ori sau mai mult pe an. Condensul apare din cauza unei izolari necorespunzatoare, combustibil umed, folosiri ale sobei la temperaturi mici pentru perioade lungi de timp, fara reprize de folosiri intensive pentru arderea depunerilor. Atentie - daca observati depuneri, contactati imediat un cosar pentru inspectie si sfat. Depunerile pot duce la incendii.Lemnul dur este cel mai bun combustibil pentru o soba cu lemne. Este vorba despre artar, fag, frasin sau stejar. Lemnul trebuie sa fie complet uscat, ceea ce inseamna ca a fost taiat, despicat si tinut la aer cu cel putin un an inainte de a fi bagat in soba. Lemnul trebuie depozitat intr-o magazie sau sub o prelata, departe de umezeala sau intemperii.Daca vreti sa economisiti si sa folositi lemn de calitate proasta, adica verde sau umed, atunci trebuie sa supravegheati soba. Acelasi lucru trebuie sa-l faceti cand folositi derivate din lemn (reciclat), deoarece acest tip de combustibil arde foarte repede si produce supraincalzire. Este interzisa folosirea lemnului tratat cu substante chimice, vopsit sau lacuit. Pe langa faptul ca strica soba, degaja si un fum toxic pentru oameni.Sobele din fonta trebuie rodate corespunzator. Primele focuri pe care le veti aprinde in noua soba vor fi cele mai importante.Primul foc trebuie sa fie destul de mic sa nu ajunga la peretii sobei si trebuie tinut doar 15 minute. Lasati-l sa se stinga si soba sa se raceasca de tot, inainte sa aprindeti din nou focul.Al doilea foc trebuie sa fie de doua ori mai puternic si tinut o jumate de ora. La a treia ardere, dublati capacitatea focului si timpul de mentinere al lui. La al patrulea foc, mariti capacitatea cu 50 pana la 100%. Timpul de ardere poate fi de 2 ore. Pastrati focul inca o ora, pentru ca vopseaua sa se usuce foarte bine si sa se muleze pe suprafata sobei.In timpul primelor focuri facute in soba s-ar putea sa fumege putin din cauza vopselei care se usuca. Este bine sa aerisiti camera bine in tot acest timp si sa iesiti afara.Timp de 20 de zile aprindeti focul in soba gradual, inainte de a o folosi la capacitatea ei normala. Intotdeauna folositi suberul si regulatoarele de sus, pentru a regla caldura. Folosirea termometrului pentru masurarea gradului de caldura este foarte recomandata.Soba si toate elementele adiacente trebuie sa fie montate de un expert in domeniu si testate pentru fum pentru a va asigura ca toate tevile si soba sunt fixate corespunzator. O aerisire printr-un perete exterior trebui sa existe neaparat pentru toate sobele. Acest lucru lasa aerul curat sa intre in incapere si impiedica producerea de intoxicatii cu monoxid de carbon.-O soba de lemn nu se raceste usor, de aceea ea trebuie ocolita si pozitionata cat mai departe de traseele frecventate de cei din casa.-Cand soba este in functiune, nu o atingeti cu mainile goale, deoarece este fierbinte. Trebuie folosite manusi pentru protectie. Soba este facuta sa tina caldura pentru o perioada cat mai lunga de timp, de aceea copiii si persoanele cu handicap trebuie supravegheate cu grija, pana ce soba se raceste de tot.-Folositi intotdeauna un gard protector in jurul sobei daca in incapere sunt copii sau in locuri publice.-Nu aveti voie sa depozitati nimic pe o astfel de soba.-Nu turnati apa sau gheata in soba niciodata, deoarece se va deteriora-Arderile peste noapte sau arderile mocnite pe perioada mai lunga nu ar trebui sa depaseasca 12 ore, deoarece vor duce la innegrire.-Niciodata nu folositi benzina sau motorina sa aprindeti focul in soba, ci doar ziare sau aprinzatoare din comert, carora le cititi instructiunile de folosire inainte.