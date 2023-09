Sub un pat bun se afla mereu o somiera de calitate de la Drimus.ro

Una din cele mai importante investitii pentru casa dumneavoastra ar trebui sa fie patul in care va veti odihni in fiecare noapte.

Patul este locul in care va veti reincarca bateriile pentru ca a doua zi dimineata sa va treziti cu pofta de viata si gata pentru noi provocari.

Fizic si mental aveti nevoie de un somn de calitate in fiecare noapte. Pentru a va asigura ca beneficiati de toate avantajele esentiale pe care le ofera somnul, trebuie sa aveti la dispozitie un pat confortabil care sa va sustina bine corpul.

Iata motivul pentru care este imperios necesar sa aveti o saltea de calitate si o somiera solida. In plus, somiera si salteaua pe care le alegeti vor influenta in mod semnificativ aspectul general al dormitorului dumneavoastra.

Somiere - definitie, argument si tipuri?

Sunt putine persoane care stiu la ce se refera somierele cu adevarat. Ei bine, somiera este de fapt cadrul unui pat, pe care se aseaza salteaua.

Adesea trecem cu vedere importanta somierei si ne axam doar pe calitatea saltelei. Insa este esential sa intelegem ca somiera are un rol aparte si la randul sau o contributie deosebita pentru obtinerea unui somn calitativ.

Prin urmare somierele reprezinta piesele invizibile pe care asezam salteaua in loc sa o lasam pe jos. Exista mai multe tipuri de somiere, dar in general ele au forma dreptunghiulara, sunt metalice, cu picioare mai mult sau mai putin inalte. Sinele si lamelele somierei sunt proiectate astfel incat sa sustina salteaua cat mai bine.

Daca aveti probleme cu somnul de cele mai multe ori tindeti sa dati vina pe saltea. Dar ar trebui sa stiti ca salteaua nu poate fi intotdeauna cauza acestor nemultumiri.

O somiera nepotrivita sau de calitate inferioara poate la randul sau sa reprezinte cauza pentru care nu reusiti sa va odihniti bine.

O somiera buna trebuie sa ofere sprijin optim pentru a dormi confortabil, indiferent de grosimea saltelei sau de cate perne asezat in partea superioara.

Daca patul se misca, scartaie sau este instabil, atunci trebuie sa faceti ceva in privinta somierei. De ce? Pentru ca toate acestea probleme va pot afecta puternic calitatea somnului.

Asigurati-va ca atat salteaua cat si somiera se imbina perfect pentru a crea mediul necesar pentru un somn optim.

Exista mai multe tipuri de somiere?

Da. Imediat ce va veti hotari sa achizitionati o noua somiera veti descoperi ca piata este plina de modele variate. Nu toate sunt la fel. Nu toate au aceeasi calitate.

Au dimensiuni, forme, inaltimi diferite. Sunt fabricate din materiale diverse. Iar acesta este un lucru foarte bun pentru ca fiecare persoana este diferita, iar alegerea ar trebui sa aiba la baza nevoile personale (financiare, de sanatate, de simt estetic, de spatiu disponibil, de stilul de viata etc).

Cu toate ca metalul este cel mai des folosit material in fabricarea somierelor, fiecare tip promite diferite niveluri de confort si sustinere.

Somierele din otel ofera cea mai buna rezistenta pe termen lung si cu cat otelul este mai gros cu atat gradul de sustinere este mai bun.

Un alt factor de diferentiere a somierelor este greutatea pe care o pot sustine. Paturile de dimensiuni mai mari sunt mai bine sustinute daca sunt prevazute cu o sina suplimentara in partea centrala, pentru prevenirea deformarii saltelei.

Daca aveti posibilitatea de a investi intr-un model de calitate superioara, avantajul va fi ca la final veti avea o somiera mai durabila, mai rezistenta, mai solida si capabila sa sustina o greutate mai mare.

Somierele sunt prevazute cu picioare de sustinere care pot fi de diferite modele. Cele mai cunoscute sunt rotile sau sistemele ce confera mobilitate sporita. Mai exista glisierele care sunt picioare plate, de obicei din plastic.

Rotile pot fi fabricate din metal sau plastic si va permit sa mutati patul fara efort. Exista si roti cu mecanisme de blocare, care impiedica deplasarea accidentala a patului atunci cand dormiti.

Ce tip de pat sa alegeti? - Tipuri de materiale pentru somiere

Daca v-ati gandit sa cumparati un pat, atunci trebuie sa retineti ca somiera este la fel de importanta ca si salteaua.

Somierele pot fi realizate din lemn si metal. Daca aveti un buget fix la dispozitie si vreti sa investiti intr-o saltea mai buna, atunci puteti opta pentru somiera metalica pentru ca aceasta are pret mai avantajos comparativ cu cea din lemn.

Lasand la o parte aspectul financiar, somierele cu cadru metalic sunt mai simple, practice si rafinate.

Cele mai multe somiere mari din metal sunt prevazute cu lamele metalice (sau din lemn) pentru a oferi suport suplimentar pentru saltea, pentru a preveni deplasarea sau deformarea acesteia.

Somierele din lemn au fost prima data fabricate in secolul al XIV-lea. Design-urile simple din lemn erau destinate celor saraci, in timp ce somierele din lemn sculptat erau rezervate boierilor si regalitatii.

Insa in secolul al XIX somierele din fier sau din otel au inceput sa fie din ce in ce mai raspandite, pentru ca rezolvau numeroase probleme cum ar fi de exemplu combaterea paduchilor si a insectelor.

In acel moment oamenii preferau somiere metalice pentru ca erau pur si simplu considerate mai curate si mai sigure.

Astazi insa lemnul este la fel de raspandit ca si metalul in fabricarea somierelor. Mai mult, producatorii gasesc de cuviinta sa imbine cele doua materiale pentru o rezistenta sporita. Exista cateva lucruri pe care le puteti lua in considerare in alegerea materialului de fabricatie.

Daca puneti pret pe durabilitate atunci va recomandam somiere metalice, pentru ca metalul este mai solid decat lemnul sau pielea.

Modelele metalice se remarca prin robustete, ceea ce inseamna ca nu va trebui sa va faceti griji ca patul s-ar putea rupe sau structura s-ar putea slabi. Cu foarte putin efort somierele metalice se pot mentine ca noi timp de mai multi ani.

Tipul somierei depinde si de aspectul general pe care vreti sa-l obtineti. De exemplu, in ceea ce priveste designul, somierele din lemn tind sa creeze o atmosfera mai calda in camera. Apoi fiecare somiera din lemn masiv tinde sa fie unica datorita texturii lemnului si a usoarelor variatii de culoare.

Unele din cele mai folosite tipuri de lemn sunt: stejarul, fagul, mahonul, pinul, nucul, artarul etc. Somierele de lemn pot da o anumita clasa camerei dumneavoastra. Insa daca vreti ceva mai modern si mai elegant, analizati cu atentie oferta de somiere metalice. Acestea sunt mai mai compatibile cu stilul contemporan si aduc un aer luxos.

Designul dormitorului si tipul de somiere

Cand incepeti cautarile pentru o somiera potrivita ar trebui sa va raportati si la designul interior al camerei respecive. Cautati o somiera care sa se potriveasca si sa completeze restul incaperii si al mobilierului.

Desi adesea somierele sunt elemente invizibile (pentru ca nu se vad, fiind "ascunse" sub saltea) exista si modele care pot fi scoase in evidenta ca accesorii speciale.

Somiere metalice - beneficii

Asa cum am notat deja somierele pot fi metalice sau din lemn, iar mai departe o sa trecem in revista cele mai importante avantaje ale celor metalice.

1. Durabilitatea

Somierele din metal sunt mai solide si vor rezista o perioada indelungata de timp. Se uzeaza mai greu. Din pacate insa multe somiere metalice disponibile azi pe piata sunt fabricate din material cu continut de fier care poate coroda usor.

Chiar si asa, acestea au acoperire anticoroziva pentru intarzierea aparitiei ruginei, iar daca vopsiti cadrul, patul va arata imediat ca nou.

2. Comoditate

Spre deosebire de somierele din lemn, cele metalice pot fi usor asamblate si demontate datorita suruburilor, piulitelor si modului de imbinare a elementelor. Astfel pot fi mutate rapid dintr-o camera in alta sau dintr-o locatie in alta.

3. Costuri

Cel mai important avantaj al somierelor metalice este pretul redus. Sunt mai ieftine decat somierele din lemn si sunt deosebit de rafinate, sofisticate si stilate. Confera un plus estetic oricarui tip de dormitor.

Nu in ultimul rand o somiera mai ieftina va permite sa investiti intr-o saltea de calitate superioara mai ales atunci cand trebuie sa va incadrati intr-un buget strict.

4. Disponibilitate

Somierele metalice sunt disponibile in diferite dimensiuni. Indiferent daca aveti o saltea mai mare sau mai mica, veti gasi cu usurinta o somiera metalica potrivita.

Mai nou somierele metalice pot avea culori variate, numai bune pentru paturile copiilor.

5. Stil

Daca pana de curand somierele din metal respectau un oarecare model clasic, azi stilistii se intrec in realizarea celor mai atragatoare variante. Totul fara ca durabilitatea si calitatea sa fie sacrificate. Important este sa se puna accent pe calitate, stabilitate si durabilitate.

Somiere metalice cu lamele din lemn cu profil curbat

Astfel de somiere reprezinta rezultatul unei combinatii cu adevarat castigatoare. Cadrul metalic se imbina perfect cu lemnul pentru ca la final sa rezulte o somiera ferma, extrem de solida si fiabila.

Lamelele pot avea mobilitate elastica si pot fi realizate din lemn de fag sau alt tip. Acest model de somiera metalica prevazuta cu lamele presate curbat este perfecta pentru saltelele din spuma poliuretanica sau latex, deoarece le protejeaza foarte bine.

In cazul in care ati dori sa optati pentru o somiera dotata cu arcuri, atunci automat salteaua s-ar distruge - caz ce nu poate fi acoperit de garantie.

Somiere - dimensiuni

Cand cumparati o somiera este important sa acordati atentie dimensiunii si inaltimii sale.

Nu exista o dimensiune standard, pentru ca somierele pot diferi de la o tara la alta, precum si in functie de producator. De aceea se recomanda sa faceti cateva masuratori si sa tineti cont de dimensiunea saltelei, de spatiul pe care il aveti la dispozitie etc.

Prin urmare inainte de a comanda o somiera trebuie sa va ganditi cui ii este destinata. De exemplu, daca doriti un pat matrimonial, veti cauta somiera dubla, suficient de mare incat ambele persoane sa poata avea spatiu propriu cat mai lejer.

Inaltimea este un alt parametru care poate varia. In aceasta situatie trebuie sa va raportati la inaltimea celui care va folosi patul.

Inaltimea somierei trebuie sa fie suficient de mare incat sa permite utilizatorului sa se aseze confortabil si sa coboare usor.

In general specialistii in domeniu recomanda ca lungimea sa fie cu 10 - 15 cm mai mare decat cel mai inalt partener (in cazul paturilor duble).

Nu in cele din urma, achizitionarea somierei depinde si de spatiul disponibil in dormitor. Daca aveti deja salteaua, atunci mergeti de jur imprejurul sau. Ar trebui sa va puteti face o idee despre cum va arata in final patul.

Tineti cont ca un pat prea mare intr-un dormitor prea mic va da automat sentimentul de inghesuiala si sufocare.

Somiere - Caracteristici principale

V-ati hotarat ca aveti nevoie de o noua somiera? Atunci va invitam sa revedeti factorii principali care ar putea sa va influenteze decizia.

Pret - costurile variza in functie de calitate, material, dimensiune. Este de preferat sa nu sacrificati calitatea pentru a alege o somiera mai ieftina. In timp aceasta se poate dovedi ineficienta.

Dimensiune - cateva dimensiuni populare sunt 140 x 200 cm, 160 x 200 cm si 180 x 200 cm. Luati in considerare inaltimea dumneavoastra sau a celui care va folosi patul si lasati o marja de cativa cm pentru ca spatiul sa fie unul lejer.

Structura - dupa cum am notat mai sus somierele pot fi din metal, lemn, piele sau combinatii ale acestora

Greutatea suportata - in general va puteti ghida dupa dimensiunile somierei, insa chesiunea devine extrem de importanta in cazul persoanelor supraponderale care trebui sa se asigure ca structura cadrului este suficient de rezistenta pentru a-i sustine.

Garantie - somierele noi se vand cu garantie 1 sau 2 ani. Asigurati-va ca primiti garantie pentru somiera pe care doriti sa o comandati. In plus ar trebui sa va informati in ce situatii nu se acorda garantia.

Fermitate si stabilitate - Este foarte important pentru un pat sa nu se deplaseze si sa nu scartaie. Pentru obtinerea unei stabilitati foarte bune cei mai buni producatori concep somiere rigidizate pe centru cu teava si lamele intarite cu banda textila groasa. Astfel somiera devine mai stabila, sustine mai bine salteaua si impiedica deformarea acesteia (ceea ce duce automat la o pozitie incorecta in timpul somnului)

Design. Cele mai multe somiere raman in umbra. Rolul lor este unul foarte important chiar daca nu sunt vizibile imediat ce intrati in camera. Cu toate acestea, exista somiere extinse (cu lada, sertare sau alte accesorii speciale) care pot fi folosite pentru a intregi designul unui dormitor. Somierele simple prezinta la randul lor avantajul subtilitatii, al libertatii spatiului si simplitatii - sustin perfect corpul si salteaua fara sa ocupe spatiu sau sa va impiedicati de ele.

Acum, ca v-ati facut o idee mai ampla asupra solutiilor de sustinere a saltelelor, va invitam sa vizitati magazinul Drimus.ro si sa alegeti modelul perfect pentru dormitorul dumneavoastra.

